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Dikkat Çeken Karar: Jahrein'in 657 Bin Aboneli YouTube Kanalına Erişim Engeli

Dikkat Çeken Karar: Jahrein'in 657 Bin Aboneli YouTube Kanalına Erişim Engeli

Youtube Jahrein
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 19:26

Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un 657 bin aboneli ve 200 milyondan fazla görüntülenmeye sahip YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi.

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Dikkat çeken bir hamle geldi.

Dikkat çeken bir hamle geldi.

Erişim engeli bilgisini İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiğini açıkladı.

‘Jahrein’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç’un YouTube kanalı Türkiye’den erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği, kanalın YouTube tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildiğini açıkladı.

Erişim engelinin hangi gerekçeyle alındığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Erişime engellenen kanalın 657 bin abonesi ve 200 milyondan fazla görüntülenmesi bulunuyordu.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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