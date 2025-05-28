Kritik Görüşme Sona Erdi, Merakla Beklenen Açıklama Geldi: "Herhangi Bir Duraksama Yok"

'Süreçle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Süreç, öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama yok. Herkesin, bu 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için iyi niyetle elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çabalar gösteriliyor.'

Görüşmenin ardından DEM Parti’den de açıklama geldi. Açıklama ise şöyle:

“Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis’in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi.”