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Kritik Görüşme Sona Erdi, Merakla Beklenen Açıklama Geldi: "Herhangi Bir Duraksama Yok"

Kritik Görüşme Sona Erdi, Merakla Beklenen Açıklama Geldi: "Herhangi Bir Duraksama Yok"

AK Parti DEM Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 18:27

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren DEM Parti-AKP görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından gazetecilere Terörsüz Türkiye projesi hakkında açıklama yapan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Süreçle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Süreç, öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama yok. Herkesin, bu 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için iyi niyetle elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çabalar gösteriliyor' dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyet, AKP grubunu ziyaret etti. Görüşme saat 16.40’da Meclis’te başladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyet, AKP grubunu ziyaret etti. Görüşme saat 16.40’da Meclis’te başladı.

AKP heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. 

Görüşmede, süreç için kurulması beklenen komisyon, yeni paketi, süreç ve yeni Anayasa konuları ele alındı.

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren DEM Parti-AKP görüşmesi sonrası AKP'li Efkan Ala ve Abdullah Güler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren DEM Parti-AKP görüşmesi sonrası AKP'li Efkan Ala ve Abdullah Güler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Son gelişmelerle ilgili olarak, siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiler. En sonunda bize geldiler. Çok samimi, dostane paylaşımlarımız oldu. Karşılıklı fikir alışverişlerimiz oldu'' diyen Abdullah Güler, şunları söyledi:

''Ben değerli Eş Genel Başkanlara ve Grup Başkanvekillerine çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacaktır. Fikirlerimizi paylaştık: Onların önerileri oldu; bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapacağız.'

'Terörsüz Türkiye' projesi hakkında açıklama yapan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, şu ifadeleri kullandı:

'Terörsüz Türkiye' projesi hakkında açıklama yapan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, şu ifadeleri kullandı:

'Süreçle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Süreç, öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama yok. Herkesin, bu 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için iyi niyetle elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çabalar gösteriliyor.'

Görüşmenin ardından DEM Parti’den de açıklama geldi. Açıklama ise şöyle: 

“Görüşmede, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ndan sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve Meclis’in üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede, kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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