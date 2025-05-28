Kritik Görüşme Sona Erdi, Merakla Beklenen Açıklama Geldi: "Herhangi Bir Duraksama Yok"
Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren DEM Parti-AKP görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından gazetecilere Terörsüz Türkiye projesi hakkında açıklama yapan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, 'Süreçle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Süreç, öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama yok. Herkesin, bu 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için iyi niyetle elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çabalar gösteriliyor' dedi.
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyet, AKP grubunu ziyaret etti. Görüşme saat 16.40’da Meclis’te başladı.
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Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren DEM Parti-AKP görüşmesi sonrası AKP'li Efkan Ala ve Abdullah Güler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Terörsüz Türkiye' projesi hakkında açıklama yapan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, şu ifadeleri kullandı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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