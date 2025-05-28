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Sokak Ortasında Gazetecilere Tekme Tokatlı Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sokak Ortasında Gazetecilere Tekme Tokatlı Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Saldırı Güngören Gazeteci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 20:28

İstanbul'un Güngören ilçesinde gazetecilere çirkin bir saldırı yapıldı. Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş, Güngören'de bir olayı takip etmek isterken tekme tokatlı saldırıya uğradı. İki saldırgan gözaltına alındı.

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Güngören'de kadın muhabir ve kameramana çirkin saldırı yapıldı.

Güngören'de kadın muhabir ve kameramana çirkin saldırı yapıldı.

Haber Global ekibinden Rabia Azra Sözcü ve Kameraman Alperen Ulukuş, bir patlamanın haberini izleyiciye ulaştırmaya çalışırken başlarına gelmeyen kalmadı.

Çekim yaparken yanlarına gelen bir saldırgan, kameraman Ulukuş’a tekme attı.

İki saldırgan yere düşen gazeteciye, defalarca vurdu. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı. Kameraman Alperen Ulukuş yaşanan saldırı sonrası şikayetçi oldu.

İki saldırgan yere düşen gazeteciye, defalarca vurdu. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı. Kameraman Alperen Ulukuş yaşanan saldırı sonrası şikayetçi oldu.

Saldırganlar kısa sürede gözaltına alınırken, 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber esnasında saldırıya uğrayan Haber Global ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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