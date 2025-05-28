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Sosyal Medyadan Duyuruldu: Taksim'de Durma Eylemi Yapan Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Sosyal Medyadan Duyuruldu: Taksim'de Durma Eylemi Yapan Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

taksim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 22:54

İstanbul'un Taksim ilçesinde durma eylemi yapan 18 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, ''Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar' dedi.  O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Meltem G., isimli sosyal medya kullanıcısı, eylemcilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Meltem G., isimli sosyal medya kullanıcısı, eylemcilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meltem G., ''Taksim AKM önünde ablukaya alındı arkadaşlarımız. Süreci takip ediyoruz, avukatlara bilgi verildi'' diyerek video yayınladı.

Taksim AKM'nin önünde durma eylemi yapan kişilerin polis tarafından ablukaya alındığını duyuran Meltem G., eylemcilerin gözaltına alındığını paylaştı.

Taksim AKM'nin önünde durma eylemi yapan kişilerin polis tarafından ablukaya alındığını duyuran Meltem G., eylemcilerin gözaltına alındığını paylaştı.

Meltem G., paylaşımının devamında, eylemcilerin Vatan Emniyet'e götürüldüğünü de açıkladı. Eylemde 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, 

'19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane'de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar. Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur. İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz' dedi.

İşte o video:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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