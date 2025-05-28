Sosyal Medyadan Duyuruldu: Taksim'de Durma Eylemi Yapan Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'un Taksim ilçesinde durma eylemi yapan 18 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, ''Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar' dedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Meltem G., isimli sosyal medya kullanıcısı, eylemcilerin gözaltına alındığını duyurdu.
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Taksim AKM'nin önünde durma eylemi yapan kişilerin polis tarafından ablukaya alındığını duyuran Meltem G., eylemcilerin gözaltına alındığını paylaştı.
İşte o video:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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