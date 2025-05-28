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Bir Sonraki Mitingin Adresini Açıklayan Özgür Özel, Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi

Bir Sonraki Mitingin Adresini Açıklayan Özgür Özel, Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi

Özgür Özel Ekrem İmamoğlu sansür
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.05.2025 - 22:26

‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin bu haftaki adresi Esenler'den seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam yapılması talebini bir kez daha yineledi. Özel, ''Hep beraber ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Talebimiz asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zamdır'' dedi.

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CHP, 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor.

CHP, 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor.

Mitingin yedincisi Esenler oldu. Binlerce yurttaş Esenler'de toplandı. Miting alanına İmamoğlu logolu bayraklar ve posterler alınmadı. Bunun üzerine harekete geçen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, pankartların alana girmesini sağladı.

Binlerce kişiye seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Yedinci gece mitingi bu. Saraçhane'den sonra Ekrem Başkan'a özgürlük diye koştuğumuz gece mitinglerinde, 'erken Esenler'e gitme, Esenler'de o meydanı dolduramazsın' dediler. 'Esenler AK Parti'nin kalesidir, Esenler'de olmaz' dediler. Ancak Esenler'e geldik, gördük ki Esenler ne AK Parti'nin kalesidir ne de başkasının. Esenler artık milletin kalesidir'' dedi.

''Seçimlerde yüzde 14 oy alıp küsmediğimiz, yüzde 12 oy alıp küsmediğimiz. Gayret edip çalışıp, son seçimlerde yüzde otuz dörtlere kadar geldiğimiz Esenler'e bu gece biz miting yapmaya değil, Esenler'de eylem yapmaya geldik. Sonuç almaya geldik'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Seçimlerde yüzde 14 oy alıp küsmediğimiz, yüzde 12 oy alıp küsmediğimiz. Gayret edip çalışıp, son seçimlerde yüzde otuz dörtlere kadar geldiğimiz Esenler'e bu gece biz miting yapmaya değil, Esenler'de eylem yapmaya geldik. Sonuç almaya geldik'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye İttifakı olarak geldiğimizde, evet gün gelecek, devran dönecek ama AK Parti hesap verecek dediğimizde, Esenler'deki AK Parti üyesi abim, ablam, amcam evladı mülakata girecek diye üye yapmışlar veya ikna etmiş, üye yapmışlar. Bir sebepten yokluk, yoksulluk varmış, bir sebepten üye yapmışlar. Bunu deyince, 'yokluk var, açlık var, işsizlik var ama CHP gelirse AK Parti'ye hesap soracak' diyorlar. Acaba benim başıma ne gelecek diyorlar. Şunu bilin. Elbette hesap sorulacak. İktidara geldiğimizde bağımsız yargı, hırsızlardan, yolsuzlardan ve darbecilerden hesap soracak! Ancak; Esenler'in AK Partilisiyle, AK Parti gençlik kollarındaki gençlerle, AK Partili esnafla, AK Partili işçiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisizliği olacak. Evet, ben AK Partiliydim. Oraya oy verdim. Ama CHP geldi. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu. Yüzümüzü güldürdü. Allah razı olsun diyecekler.''

Bir sonraki mitingin adresini açıklayan Özgür Özel şunları söyledi:

Bir sonraki mitingin adresini açıklayan Özgür Özel şunları söyledi:

''Bu gece mitingleri, her İstanbullunun, her demokratın varlığını göstermek istediği, beklenen, özlenen mitingler... Bu akşam! Bu akşam bu enerjiyi, bu yüksek enerjiyi Esenler’de yaşıyoruz. Gelecek hafta Çarşamba ise hep birlikte Sancaktepe’deyiz!

23 Nisan’da İstanbul’da bir deprem yaşadık. Yapısı dolayısıyla Esenler daha da tedirgin oldu. Birçoğunuz evlere girmediniz, giremediniz. İşte o gece bu ilçeden, bütün Türkiye’ye muhteşem bir görüntü, muhteşem bir kare, muhteşem bir video yansıdı. O gece, canım Esenlerli ablalarım evin önünde, ara sokaklarda yer sofrasında, oklava ellerinde ekmek açtılar, yufka açtılar. Eve giremeyen, evinin önünde bekleyenlere köy usulü bir dayanışmayla karınlarını doyuracak bir ekmek, bir yufka dağıttılar.

O gün gördük ki, biz Esenler’deki bu iyiliğe, bu hüsnüniyet, bu iyi kalp oldukça kimse ne Esenler’in, ne İstanbul’un, ne Ekrem Başkan’ın bileğini bükemez. Çünkü iyiler, iyi insanlar haklıdır. Onlar kazanacak. Siz kazanacaksınız!

Bakmadan, bir başkasının imdadına koşan vicdanlı Esenler’e şunu anlatmak, şunu hatırlatmak isterim:

19 Mart sabahı yaşadıklarımızın bir başka örneği yok. Tayyip Erdoğan... Esenler’den çok oy almış, destek görmüş Erdoğan... Yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yken, bugün Ekrem Başkan’ın muhatap olduğu tüm suçlamalarla ve fazlasıyla muhatap oldu.

Ancak hatırlayalım ki:

Bir gün polis arabası evine varıp, eşinin yanında kapıya dayanıp, gözaltına alınıp, polis merkezine götürülmedi. Bir gün tutuklanıp da hapse konulmadı. Bütün yargılama tutuksuz gerçekleşti. Mahkeme karar verdi, yine içerik olmadı. Temyiz aşaması, yargı süreci geçti. Artık suçu kesinleşince, Saraçhane’den çıkıp, kurbanlar kesilerek, dualar edilerek cezaevine yollandı. Kimse konağına girmedi. Kimse onu itip kakmadı. Ve aldığı cezayı öyle yüksek güvenlikli mahkemelerde değil, Pınarhisar’da, yanında yatacak arkadaşı bile belli olacak şekilde geçirdi. Oradan çıktı.

Bana sorarsanız Tayyip Bey o cezayı almamalıydı, hiç hapiste yatmamalıydı. Ama… ona yapılmayanı, sadece cumhurbaşkanı olmasın diye, 31 yıl önce aldığı diplomasını iptal edenler; sabahın erken saatlerinde evinin kapısına dayananlar; eşinin bulunduğu evden onu zorla gözaltına alanlar; dört gün Vatan Emniyet’te tutanlar; ve onu oradan alıp Silivri’ye koyanlar; iki aydan fazla süredir de her akşam televizyonlardan, TRT’den dünya kadar yalanla ona, ailesine saldıranlar…''

Asgari ücrete ara zam yapılması talebini bir kez daha yineleyen Özel, ''Yılın ilk dört ayında TÜİK'in hesapladığı enflasyonla bile hesaplansa 22 bin liradan 19 bine düşmüştür. Eğer Temmuz ayında ara zam yapılmazsa geçen sene katlanamadığımız 17 bin liranın altında bırakın geçinmek sürünmek zorunda kalacağız. Hep beraber ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Talebimiz asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zamdır'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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