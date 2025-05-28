Bir Sonraki Mitingin Adresini Açıklayan Özgür Özel, Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi
‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin bu haftaki adresi Esenler'den seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam yapılması talebini bir kez daha yineledi. Özel, ''Hep beraber ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Talebimiz asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zamdır'' dedi.
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CHP, 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor.
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''Seçimlerde yüzde 14 oy alıp küsmediğimiz, yüzde 12 oy alıp küsmediğimiz. Gayret edip çalışıp, son seçimlerde yüzde otuz dörtlere kadar geldiğimiz Esenler'e bu gece biz miting yapmaya değil, Esenler'de eylem yapmaya geldik. Sonuç almaya geldik'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:
Bir sonraki mitingin adresini açıklayan Özgür Özel şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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