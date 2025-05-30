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Victor Osimhen ile Roman Havası Oynayan İzmirli Kadir Ircı Parmaklarını Kaybetti

Victor Osimhen ile Roman Havası Oynayan İzmirli Kadir Ircı Parmaklarını Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 10:43

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı gecede Victor Osimhen ile göbek atan İzmirli Kadir Ircı'dan üzücü bir haber geldi. İş kazası geçiren Kadir Ircı, parmaklarını kaybetti.

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Sosyal medyada oynadığı roman havasıyla tanınan İzmirli Kadır Kırcı, Osimhen’in maçlarda attığı gollerden sonra paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medyada oynadığı roman havasıyla tanınan İzmirli Kadır Kırcı, Osimhen’in maçlarda attığı gollerden sonra paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor.

Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı RAMS Park’ta Victor Osimhen ile birlikte göbek atıp roman havası oynayan Kadir Ircı, bu olaydan kısa süre sonra iş kazası geçirdi. 

Geçirdiği iş kazasıyla sevenlerini üzdü.

Edinilen bilgiye göre Kadir Ircı, kazanın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ircı'nın parmakları kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre Kadir Ircı, kazanın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ircı'nın parmakları kurtarılamadı.

Kazanın ardından Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları paylaştı.

İşte Osimhen ile Kadir Kırcı'nın eğlendiği o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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