Victor Osimhen ile Roman Havası Oynayan İzmirli Kadir Ircı Parmaklarını Kaybetti
Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı gecede Victor Osimhen ile göbek atan İzmirli Kadir Ircı'dan üzücü bir haber geldi. İş kazası geçiren Kadir Ircı, parmaklarını kaybetti.
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Sosyal medyada oynadığı roman havasıyla tanınan İzmirli Kadır Kırcı, Osimhen’in maçlarda attığı gollerden sonra paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor.
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Edinilen bilgiye göre Kadir Ircı, kazanın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ircı'nın parmakları kurtarılamadı.
İşte Osimhen ile Kadir Kırcı'nın eğlendiği o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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