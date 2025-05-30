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Galatasaray’dan Yeni Sezonun İlk Transfer Bombası: İlkay Gündoğan ile Anlaşma Sağlandı!

Galatasaray’dan Yeni Sezonun İlk Transfer Bombası: İlkay Gündoğan ile Anlaşma Sağlandı!

transfer galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.05.2025 - 09:10

Galatasaray, yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı için iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını devam ettirirken ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fanatik’te yer alan habere göre; önceki akşam görüşmek için Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a davet eden Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcu ile anlaşma sağladı. Bir sürpriz olmazsa birkaç gün içinde İlkay Gündoğan ile resmi sözleşme imzalanacak.

Kaynak: https://www.fanatik.com.tr/galatasara...
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Galatasaray, yeni sezonun ilk transfer bombasını İlkay Gündoğan ile patlatıyor.

Galatasaray, yeni sezonun ilk transfer bombasını İlkay Gündoğan ile patlatıyor.

Mertens’in ayrılması sebebiyle 10 numara pozisyonunu dünyaca bir oyuncuya emanet etmek isteyen Galatasaray Manchester City’den ayrılması kesinleşen İlkay Gündoğan ile görüşme masasına oturdu. 

Önceki akşam görüşme için İstanbul’a davet edilen İlkay ile yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı. 

Fanatik’te yer alan habere göre; Galatasaray Yönetimi transfer görüşmesi için önceki akşam İstanbul’a davet ettiği İlkay Gündoğan’la anlaşmaya vardı. Son anda bir başka sürpriz daha gerçekleşmezse Galatasaray’ın kısa süre içinde 34 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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