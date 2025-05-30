Galatasaray’dan Yeni Sezonun İlk Transfer Bombası: İlkay Gündoğan ile Anlaşma Sağlandı!
Kaynak: https://www.fanatik.com.tr/galatasara...
Galatasaray, yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı için iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını devam ettirirken ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fanatik’te yer alan habere göre; önceki akşam görüşmek için Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a davet eden Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcu ile anlaşma sağladı. Bir sürpriz olmazsa birkaç gün içinde İlkay Gündoğan ile resmi sözleşme imzalanacak.
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Galatasaray, yeni sezonun ilk transfer bombasını İlkay Gündoğan ile patlatıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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