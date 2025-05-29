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İlkay Gündoğan Kimdir? Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Hangi Takımda, Nereli, Kaç Yaşında?

İlkay Gündoğan Kimdir? Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Hangi Takımda, Nereli, Kaç Yaşında?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 15:17

Manchester City’de oynayan ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Türk spor basınında yeniden gündeme geldi. Gündoğan’ın Galatasaray ile transfer için görüşme yaptığı iddia edildi. Başta futbol tutkunları olmak üzere sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu gelişmenin ardından İlkay Gündoğan’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, İlkay Gündoğan kimdir? Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan kaç yaşında, hangi takımda? İşte detaylar!

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İlkay Gündoğan Kimdir?

İlkay Gündoğan Kimdir?

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan’ın İstanbul’a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle transfer için görüştüğü iddiası futbolseverleri heyecanlandırdı. Bu iddiaların ardından Gündoğan araştırılmaya başlandı. 

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 yılında Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Dedesi Balıkesir’den Almanya’ya maden işçisi olarak gelen Gündoğan, göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 3 yaşında futbola adım atan Gündoğan, 1993 yılında SV Gelsenkirchen-Hessler 06 altyapısında yer aldı. 1998 yılında Schalke 04 altyapısına katılan Gündoğan, yaşadığı büyüme sorunları nedeniyle futbola ara verdi. 

Profesyonel futbol kariyerine ise 2009 yılında başladı. 2009’da 1. FC Nürnberg’e katılan Gündoğan, 2011 yılında Borussia Dortmund’a transfer oldu. Başarılı kariyeriyle göz dolduran İlkay Gündoğan kısa sürede yükseldi.  2011-12 Bundesliga ve 2011-12 DFB-Pokal şampiyonluklarını Dortmund'daki ilk sezonunda kazanan Gündoğan, Dortmund’un  2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına önemli katkıda bulundu.

Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Hangi Takımda?

Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Hangi Takımda?

Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu olan Gündoğan şu anda Manchester United forması giyiyor. 

Dortmund’da 157 maç oynayan Gündoğan, 2016 yılında Manchester City’e katıldı. Gündoğan, Manchester City’de kariyeri boyunca beş Premier League şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı.

İlkay Gündoğan 18 yaş altı, 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında oynadı. 2011 yılında Almanya için ilk büyükler maçına çıkan Gündoğan,  Almanya'nın 2012 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

2022 yılında Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan bir çocuk sahibi. Gündoğan aynı zamanda voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile kuzendir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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