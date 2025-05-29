İlkay Gündoğan Kimdir? Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Hangi Takımda, Nereli, Kaç Yaşında?

Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu olan Gündoğan şu anda Manchester United forması giyiyor.

Dortmund’da 157 maç oynayan Gündoğan, 2016 yılında Manchester City’e katıldı. Gündoğan, Manchester City’de kariyeri boyunca beş Premier League şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı.

İlkay Gündoğan 18 yaş altı, 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında oynadı. 2011 yılında Almanya için ilk büyükler maçına çıkan Gündoğan, Almanya'nın 2012 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

2022 yılında Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan bir çocuk sahibi. Gündoğan aynı zamanda voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile kuzendir.