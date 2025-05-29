İlkay Gündoğan Kimdir? Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Hangi Takımda, Nereli, Kaç Yaşında?
Manchester City’de oynayan ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Türk spor basınında yeniden gündeme geldi. Gündoğan’ın Galatasaray ile transfer için görüşme yaptığı iddia edildi. Başta futbol tutkunları olmak üzere sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu gelişmenin ardından İlkay Gündoğan’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, İlkay Gündoğan kimdir? Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan kaç yaşında, hangi takımda? İşte detaylar!
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İlkay Gündoğan Kimdir?
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Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Hangi Takımda?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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