onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: İstanbul'da 4,5 Milyar Liralık Sahte Döviz Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: İstanbul'da 4,5 Milyar Liralık Sahte Döviz Ele Geçirildi

döviz Ali Yerlikaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 11:54

İstanbul'da matbaaya sahte döviz baskını yapıldı. Operasyonda 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi, 5 şüpheli ise yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya büyük operasyonu sosyal medyadan duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya büyük operasyonu sosyal medyadan duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen ve 4,5 milyar lira değerinde sahte dövizin ele geçirildiği operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

''İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik

Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.'' diye yazdı.

Operasyona ilişkin görüntüler:

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın