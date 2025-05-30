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Bir Sansür Daha! Youtube’dan Sonra Spotify da Grup Yorum Şarkılarını Engellendi

Bir Sansür Daha! Youtube’dan Sonra Spotify da Grup Yorum Şarkılarını Engellendi

Grup Yorum
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.05.2025 - 10:51

Youtube’da Grup Yorum şarkılarına getirilen erişim engeli sonrasında Spotify’dan da benzer bir hamle geldi. Grup Yorum’un Spotify’daki şarkılarına engel getirildi.

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1985 yılında kurulan Grup Yorum’un platformlarda engellenen şarkılarla gündemde.

1985 yılında kurulan Grup Yorum’un platformlarda engellenen şarkılarla gündemde.

Gruba ait 2 kanal engellendi, bireysel olarak paylaşılan videolara da ulaşılamıyor. Grup Yorum’a ait “halklarınsesiyiz” ve “grupyorumtv” isimli kanallar kapatılırken, Kalan Müzik tarafından paylaşılan şarkılara da erişim engeli getirildi. YouTube erişim engeline sebep olarak, “Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılmıyor” açıklaması yaptı.

YouTube’dan sonra müzik yayın platformu Spotify da Grup Yorum şarkılarına Türkiye’den erişimi engelledi.

YouTube’dan sonra müzik yayın platformu Spotify da Grup Yorum şarkılarına Türkiye’den erişimi engelledi.

Grup Yorum’un şarkılarına erişim kısıtlamaları genişliyor. Daha önce YouTube’da birçok videosu engellenen müzik grubunun eserlerine, şimdi de Spotify üzerinden erişim engeli getirildi.

 Spotify’da yer alan birçok Grup Yorum parçası da platformdan kaldırıldı veya erişilemez hale geldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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mamamia

Hayatımızı tehlikeye atan herhangi bir şikayette bulunduğumuzda bu kadar hızlı işlem yapılıyor mu? İnsan müzikten bile neden korksun ki yahu akıl alır gibi d... Devamını Gör

kaan ceylan

aynen gerilla şarkıları dinler türkiye artık :)

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