Bir Sansür Daha! Youtube’dan Sonra Spotify da Grup Yorum Şarkılarını Engellendi
Youtube’da Grup Yorum şarkılarına getirilen erişim engeli sonrasında Spotify’dan da benzer bir hamle geldi. Grup Yorum’un Spotify’daki şarkılarına engel getirildi.
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1985 yılında kurulan Grup Yorum’un platformlarda engellenen şarkılarla gündemde.
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YouTube’dan sonra müzik yayın platformu Spotify da Grup Yorum şarkılarına Türkiye’den erişimi engelledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Hayatımızı tehlikeye atan herhangi bir şikayette bulunduğumuzda bu kadar hızlı işlem yapılıyor mu? İnsan müzikten bile neden korksun ki yahu akıl alır gibi d... Devamını Gör
aynen gerilla şarkıları dinler türkiye artık :)
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