YouTube’da Grup Yorum Operasyonu: Birçok Kanal ve Şarkıya Erişim Engeli Getirildi

Grup Yorum’a ait “halklarınsesiyiz” ve “grupyorumtv” isimli kanallar kapatılırken, Kalan Müzik tarafından paylaşılan şarkılara da erişim engeli getirildi.

YouTube erişim engeline sebep olarak, “Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılmıyor” açıklaması yaptı.