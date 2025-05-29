onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
YouTube’da Grup Yorum Operasyonu: Birçok Kanal ve Şarkıya Erişim Engeli Getirildi

YouTube’da Grup Yorum Operasyonu: Birçok Kanal ve Şarkıya Erişim Engeli Getirildi

Grup Yorum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2025 - 12:57

DHKP/C operasyonlarında birçok üyesi gözaltına alınan ve tutuklanan Grup Yorum’un YouTube’daki videoları ve kanallarına erişim engeli getirildi.

YouTube’da Grup Yorum dinlemek isteyen kişiler, “Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılmıyor” uyarısı ile karşılaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1985 yılında 4 arkadaş tarafından kurulan Grup Yorum’un adı sık sık terör örgütü DHKP/C ile anılıyor.

1985 yılında 4 arkadaş tarafından kurulan Grup Yorum’un adı sık sık terör örgütü DHKP/C ile anılıyor.

12 Haziran 2010 Beşiktaş’taki İnönü Stadyumu’nda verdiği konser rekor kıran Grup Yorum hakkında bu zamana kadar 400’den fazla dava açılmış durumda.

Grup Yorum bugün ise YouTube’da engellenen şarkılarla gündemde.

Gruba ait 2 kanal engellendi, bireysel olarak paylaşılan videolara da ulaşılamıyor.

Gruba ait 2 kanal engellendi, bireysel olarak paylaşılan videolara da ulaşılamıyor.

Grup Yorum’a ait “halklarınsesiyiz” ve “grupyorumtv” isimli kanallar kapatılırken, Kalan Müzik tarafından paylaşılan şarkılara da erişim engeli getirildi.

YouTube erişim engeline sebep olarak, “Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılmıyor” açıklaması yaptı.

Twitter’da Grup Yorum ile ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle 👇

Twitter’da Grup Yorum ile ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle 👇
twitter.com

'Youtube'da dün gece Grup Yorum'a yönelik adeta operasyon başlatıldı. Yüzlerce içerik ve kanal, Türkiye'den erişime engellendi. Sırf benim kanalımdaki 22 videodan 18'i engellendi (diğer dördü de gider muhtemelen). İçinde hem haber hem konser hem de belgesel görüntüleri yer alıyor.'

👇

👇
twitter.com

'VPN ile grup yorum dinlemenin de keyfi bambaşka.'

👇

👇
twitter.com

'Bugün YouTube’dan aldığım mail.

YouTube kanalımda, 2013’te yayınladığım Grup Yorum-Sıyrılıp Gelen paylaşımım ismini açıklamak istemeyen(!) 'bir devlet kuruluşunun yasal şikayeti' üzerine engellenmiş..

Kim bu devlet kuruluşu?

Karar açıklıyorsa, gerekçesi niye yok?'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Grup Yorum'u sosyal medyada yasaklamak? Bu aklı size kim verdi? Devir Spotify, Youtube devri de Grup Yorum bu devrin müzisyeni mi? Siz Yorum'u üç beş drill rapçi mi sandınız? Grup Yorum sokakta devrimci hareketle var olmuş onla varlığını sürdürecek her devrin, devrimci sanatıdır.'

👇

👇
twitter.com

'Grup Yorum her yerden kaldırılırsa bizim sene sonu Spotify dakikası.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın