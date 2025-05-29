YouTube’da Grup Yorum Operasyonu: Birçok Kanal ve Şarkıya Erişim Engeli Getirildi
DHKP/C operasyonlarında birçok üyesi gözaltına alınan ve tutuklanan Grup Yorum’un YouTube’daki videoları ve kanallarına erişim engeli getirildi.
YouTube’da Grup Yorum dinlemek isteyen kişiler, “Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılmıyor” uyarısı ile karşılaştı.
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1985 yılında 4 arkadaş tarafından kurulan Grup Yorum’un adı sık sık terör örgütü DHKP/C ile anılıyor.
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Gruba ait 2 kanal engellendi, bireysel olarak paylaşılan videolara da ulaşılamıyor.
Twitter’da Grup Yorum ile ilgili yapılan bazı yorumlar şöyle 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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