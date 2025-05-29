Bosna-Hersek’te Fare Krizi: Saraybosna’da “Epidemi” İlan Edildi
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da artan fare popülasyonu nedeniyle epidemi ilan edildi. Sadece 24 saatte “fare humması” tespit edilen 12 kişi oldu.
Tıpta ismi leptospiroz olan fare humması fare idrarı veya dışkısıyla kirlenmiş su ya da toprak aracılığıyla bulaşıyor.
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Saraybosna’da fare sayısındaki artış kent yetkililerini harekete geçirdi.
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Hastalık ölümcül olabilir.
“Bu bir bediyecilik krizi”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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