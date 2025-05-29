Bosna-Hersek’te Fare Krizi: Saraybosna’da “Epidemi” İlan Edildi

Fare humması, baş ağrısı ve kas ağrısından akciğerlerde kanamaya kadar değişen semptomlara yol açabiliyor ve ağır formu olan Weil hastalığı sarılık ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden oluyor.

Uzmanlar, hastalığın tedavi edilmemesi durumunda akciğer kanamasıyla seyreden vakalarda ölüm oranının yüzde 50’yi aşabileceğine dikkat çekiyor.