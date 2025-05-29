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Bosna-Hersek’te Fare Krizi: Saraybosna’da “Epidemi” İlan Edildi

Bosna-Hersek’te Fare Krizi: Saraybosna’da “Epidemi” İlan Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2025 - 12:07

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da artan fare popülasyonu nedeniyle epidemi ilan edildi. Sadece 24 saatte “fare humması” tespit edilen 12 kişi oldu.

Tıpta ismi leptospiroz olan fare humması fare idrarı veya dışkısıyla kirlenmiş su ya da toprak aracılığıyla bulaşıyor.

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Saraybosna’da fare sayısındaki artış kent yetkililerini harekete geçirdi.

Saraybosna’da fare sayısındaki artış kent yetkililerini harekete geçirdi.

TRT’nin BBC’den aktardığına göre, şehrin ortasından geçen Miljacka Nehri’nde yüzen fareler dikkat çekerken, halk çöplerin toplanmaması ve çocuk parkları gibi alanlarda ölü hayvanların temizlenmemesi nedeniyle tepkili.

Kentte sadece 24 saatte ülkenin en büyük hastanesine bildirilen 12 leptospiroz (fare humması) vakasının başlıca nedeni olarak artan fare popülasyonunu gösterdi.

Hastalık ölümcül olabilir.

Hastalık ölümcül olabilir.

Fare humması, baş ağrısı ve kas ağrısından akciğerlerde kanamaya kadar değişen semptomlara yol açabiliyor ve ağır formu olan Weil hastalığı sarılık ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden oluyor.

Uzmanlar, hastalığın tedavi edilmemesi durumunda akciğer kanamasıyla seyreden vakalarda ölüm oranının yüzde 50’yi aşabileceğine dikkat çekiyor.

“Bu bir bediyecilik krizi”

“Bu bir bediyecilik krizi”

Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Enis Hasanovic, yaşananları bir sağlık krizinden çok “belediyecilik krizi” olarak tanımladı.

Ancak Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi’nin eski direktörü ve Kanton Meclisi üyesi Sebija İzetbegović’e göre durum daha da kötüleşebilir.

İzetbegović, şehirdeki “iyi beslenmiş” fare yoğunluğunun, ileride hantavirüs gibi başka hastalıkları da tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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futboltopu20

kedileri toplayıp barınağa atmışlar galiba

Mehmet Akgül

Orta çağ azmanı gibi kedileri mi topladılar bunlar?

kunti

sokak hayvanlarının en büyük yararı işte bu virüs taşıyan haşeratları insanlardan uzak tutmaları