Serdar Ali Çelikler’in İddiası: "Ali Koç'un Baklava Yediği Video Prodüksiyon"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Euroleague’de oynanan final maçı öncesi AKP’li siyasilerle beraber yediği baklava çok konuşulmuştu.
NEO Spor’a gündemi değerlediren Serdar Ali Çelikler, Ali Koç’un baklava yediği ve sosyal medyada paylaşılan videonun anlık gelişen bir şey olmadığını ve 3 kez çekilerek paylaşıldığını söyledi.
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Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Monaco’yu mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü olmuştu.
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NEO Spor’dan Serdar Ali Çelikler, paylaşılan ve çok konuşulan videonun prodüksiyon olduğunu iddia etti.
NEO Spor’da Serdar Ali Çelikler’in açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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