Serdar Ali Çelikler’in İddiası: "Ali Koç'un Baklava Yediği Video Prodüksiyon"

İddiaya göre Ali Koç’un AKP’li isimlerle birlikte baklava yediği video spontane gelişen bir olay değilmiş. Çelikler, “Arkadaş bu izlediğiniz görüntü 3. çekim. İş prodüksiyon aslında. Bir kere yediriyor, olmadı deniyor. İyi çekemedim, yan çektim, bakan bey de çıksın falan. Yayınlanan ve bizim gördüğümüz görüntü 3. çekim. Anlık bir gelişme oldu, tatlı bir sohbet anıydı falan denilecek durum değil.” ifadelerini kullandı.