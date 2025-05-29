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Serdar Ali Çelikler’in İddiası: "Ali Koç'un Baklava Yediği Video Prodüksiyon"

Serdar Ali Çelikler’in İddiası: "Ali Koç'un Baklava Yediği Video Prodüksiyon"

Ali Koç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2025 - 10:29

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Euroleague’de oynanan final maçı öncesi AKP’li siyasilerle beraber yediği baklava çok konuşulmuştu.

NEO Spor’a gündemi değerlediren Serdar Ali Çelikler, Ali Koç’un baklava yediği ve sosyal medyada paylaşılan videonun anlık gelişen bir şey olmadığını ve 3 kez çekilerek paylaşıldığını söyledi.

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Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Monaco’yu mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü olmuştu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Monaco’yu mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de oynana karşılaşma öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Türkiye - BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AKP Bursa Milletvekili Mustafa VarankAKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile birlikte baklava yemesi çok konuşulmuştu.

Baklavaya Nevşin Mengü’nün yorumu 👇

NEO Spor’dan Serdar Ali Çelikler, paylaşılan ve çok konuşulan videonun prodüksiyon olduğunu iddia etti.

NEO Spor’dan Serdar Ali Çelikler, paylaşılan ve çok konuşulan videonun prodüksiyon olduğunu iddia etti.

İddiaya göre Ali Koç’un AKP’li isimlerle birlikte baklava yediği video spontane gelişen bir olay değilmiş. Çelikler, “Arkadaş bu izlediğiniz görüntü 3. çekim. İş prodüksiyon aslında. Bir kere yediriyor, olmadı deniyor. İyi çekemedim, yan çektim, bakan bey de çıksın falan. Yayınlanan ve bizim gördüğümüz görüntü 3. çekim. Anlık bir gelişme oldu, tatlı bir sohbet anıydı falan denilecek durum değil.” ifadelerini kullandı.

NEO Spor’da Serdar Ali Çelikler’in açıklaması 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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