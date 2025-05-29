İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Kaos: 23 Bin İşçi Greve Başladı

Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra 'Bu iş yerinde grev var' yazılı pankart açtı.

Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, 'Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.' dedi.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.