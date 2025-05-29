Dünyanın En Ölümcül Yiyeceği! Her Yıl Yaklaşık 200 Kişinin Ölümüne Neden Olan Yiyecek; Manyok!
Tropikal bölgelerde yetiştirilen ve kökleri tüketilen nişastalı ‘Manyok’ bitkisi, çiğ olarak yendiğinde ya da uygunsuz şekilde işlendiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Milyonlarca insanın 'doğru şekilde' tükettiği Manyok bitkisinde yer alan bileşikler vücutta hidrojen siyanüre dönüşerek ölümlere neden oluyor. CNN’de yer alan habere göre; Yayımlanan veriler bazı potansiyel zararları ve riskleri olan bu bitki nedeniyle her yıl yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en ölümcül yiyeceği olduğu söylenen manyok bitkisi, insan vücudunda hidrojen siyanüre dönüşerek ölümlere neden oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manyok, tropikal bölgelerde yetişen ve kökleri tüketilen bir bitki.
Milyonlarca insan manyok tüketiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın