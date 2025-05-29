Dünyanın En Ölümcül Yiyeceği! Her Yıl Yaklaşık 200 Kişinin Ölümüne Neden Olan Yiyecek; Manyok!

Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle Afrika, Asya ve Güney Amerika'da milyonlarca insanın beslenme kaynağı olarak görülüyor. Ancak çiğ veya yanlış işlenmiş şekilde tüketildiğinde toksik bileşenler içeriyor ve hidrojen siyanür salgılayarak ölüme yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü “Manyok kökleri, kendisini hayvanlardan ve böceklerden korumak için siyanürlü glikozitler içerir. Eğer doğru şekilde işlenmezse, insanlarda akut siyanür zehirlenmesine neden olabilir” diyerek tehlikeye dikkat çekiyor.

Manyok zehirlenmesi, özellikle kıtlık ve savaş dönemlerinde artış gösteriyor. WHO raporlarına göre, yanlış işlenmiş manyok tüketimi 'Konzo' adı verilen geri döndürülemez bir sinir sistemi hastalığına da yol açabiliyor.