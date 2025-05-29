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Dünyanın En Ölümcül Yiyeceği! Her Yıl Yaklaşık 200 Kişinin Ölümüne Neden Olan Yiyecek; Manyok!

Dünyanın En Ölümcül Yiyeceği! Her Yıl Yaklaşık 200 Kişinin Ölümüne Neden Olan Yiyecek; Manyok!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.05.2025 - 08:53

Tropikal bölgelerde yetiştirilen ve kökleri tüketilen nişastalı ‘Manyok’ bitkisi, çiğ olarak yendiğinde ya da uygunsuz şekilde işlendiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Milyonlarca insanın 'doğru şekilde' tükettiği Manyok bitkisinde yer alan bileşikler vücutta hidrojen siyanüre dönüşerek ölümlere neden oluyor. CNN’de yer alan habere göre; Yayımlanan veriler bazı potansiyel zararları ve riskleri olan bu bitki nedeniyle her yıl yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

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Dünyanın en ölümcül yiyeceği olduğu söylenen manyok bitkisi, insan vücudunda hidrojen siyanüre dönüşerek ölümlere neden oluyor.

Dünyanın en ölümcül yiyeceği olduğu söylenen manyok bitkisi, insan vücudunda hidrojen siyanüre dönüşerek ölümlere neden oluyor.

Bilimsel adı Manihot Esculenta olan manyok bilgisinin bazı çeşitlerinde yer alan bileşikler vücutta hidrojen siyanüre dönüşüyor. Bu nedenle manyok bitkisinin çiğ tüketilmesi ve yeterince işlenmeden yenmesi tavsiye edilmez.

Aksi halde mide bulantısı, baş dönmesi, kas güçsüzlüğü gibi belirtilerle başlayan süreç ölüme kadar götürebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre; manyok zehirlenmesi nedeniyle her yıl yaklaşık 200 kişi hayatını kaybediyor.

Manyok, tropikal bölgelerde yetişen ve kökleri tüketilen bir bitki.

Manyok, tropikal bölgelerde yetişen ve kökleri tüketilen bir bitki.

Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle Afrika, Asya ve Güney Amerika'da milyonlarca insanın beslenme kaynağı olarak görülüyor. Ancak çiğ veya yanlış işlenmiş şekilde tüketildiğinde toksik bileşenler içeriyor ve hidrojen siyanür salgılayarak ölüme yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü “Manyok kökleri, kendisini hayvanlardan ve böceklerden korumak için siyanürlü glikozitler içerir. Eğer doğru şekilde işlenmezse, insanlarda akut siyanür zehirlenmesine neden olabilir” diyerek tehlikeye dikkat çekiyor.

Manyok zehirlenmesi, özellikle kıtlık ve savaş dönemlerinde artış gösteriyor. WHO raporlarına göre, yanlış işlenmiş manyok tüketimi 'Konzo' adı verilen geri döndürülemez bir sinir sistemi hastalığına da yol açabiliyor.

Milyonlarca insan manyok tüketiyor!

Milyonlarca insan manyok tüketiyor!

Her ne kadar dünyanın en tehlikeli yiyeceği olarak anılsa da, milyonlarca insan manyoku güvenli şekilde tüketiyor. Manyokun güvenli hale getirilmesi için yapılması gerekenler:

24 saate kadar suda bekletmek,

İyice haşlamak ve suyunu süzmek,

Fermantasyon işlemi uygulamak,

Kabuklarını soymak ve güneşte kurutmak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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