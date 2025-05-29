Seçim Geçti Dostluk Bitti mi? Elon Musk, Donald Trump’ın Danışmanlığından İstifa Etti
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. ABD seçimleri öncesinde aktif olarak çalışmalar yapan Elon Musk’ın istifasını Beyaz Saray yetkilileri de doğruladı. Elon Musk'ın görevinden ayrılışına sebep olan olay ise Donald Trump ile bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığı oldu.
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Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldı.
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Beyaz Saray'dan bir yetkili de Musk'ın görevinden ayrıldığını doğruladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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