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Seçim Geçti Dostluk Bitti mi? Elon Musk, Donald Trump’ın Danışmanlığından İstifa Etti

Seçim Geçti Dostluk Bitti mi? Elon Musk, Donald Trump’ın Danışmanlığından İstifa Etti

Donald Trump Elon Musk
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.05.2025 - 08:20

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ABD'li milyarder  Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. ABD seçimleri öncesinde aktif olarak çalışmalar yapan Elon Musk’ın istifasını Beyaz Saray yetkilileri de doğruladı. Elon Musk'ın görevinden ayrılışına sebep olan olay ise Donald Trump ile bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığı oldu.

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Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldı.

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldı.

Elon Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 'Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Musk, görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin ise 'DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir hayat biçimine dönüşecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de Musk'ın görevinden ayrıldığını doğruladı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de Musk'ın görevinden ayrıldığını doğruladı.

Elon Musk'ın görevinden ayrılışı Başkan Trump'ın imzasını taşıyan ve büyük harcama artışlarını öngören bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığının ardından geldi.

CBS'ye verdiği bir röportajda Musk konuya ilişkin, 'Açık konuşmak gerekirse, bütçe açığını azaltmak yerine artıran bu devasa harcama yasasını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yasa, DOGE ekibinin yaptığı çalışmaların altını oyuyor.' ifadelerini kullanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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