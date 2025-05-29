Seçim Geçti Dostluk Bitti mi? Elon Musk, Donald Trump’ın Danışmanlığından İstifa Etti

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ABD'li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. ABD seçimleri öncesinde aktif olarak çalışmalar yapan Elon Musk’ın istifasını Beyaz Saray yetkilileri de doğruladı. Elon Musk'ın görevinden ayrılışına sebep olan olay ise Donald Trump ile bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığı oldu.