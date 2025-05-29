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Gündem Olan İddia: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Kayyum Olarak Dönebilir”

Gündem Olan İddia: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Kayyum Olarak Dönebilir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.05.2025 - 09:47 Son Güncelleme: 29.05.2025 - 09:53

CHP’nin Kurultay davası 30 Haziran’a ertelendi. Herkes, bu davadan çıkacak sonucu merakla beklerken ilginç bir iddia gündeme geldi. Milliyet’te yer alan habere göre; kararın iptal yönünde olması halinde görevin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesi ihtimali değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olan bir kaynak bu şekilde bir karar çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul etmekten başka bir şansının olmadığını belirtti.

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CHP’de kurultay krizi devam ediyor, son dava 30 Haziran’a ertelendi.

CHP’de kurultay krizi devam ediyor, son dava 30 Haziran’a ertelendi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirilmişti. Son yapılan duruşmada dava 30 Haziran’a ertelenmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak CHP’ye dönebileceği iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak CHP’ye dönebileceği iddia edildi.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre; 30 Haziran’da kararın iptal yönünde olması halinde görevin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesi ihtimali değerlendiriliyor.

Bu durumda tutumunun ne olacağı merak edilen Kılıçdaroğlu’na yakın kaynak, “Böyle bir karar çıkarsa kabul etmekten başka şansı yok ki. ‘Karara uymuyorum’ dediğinde partiye kayyum tayin edilir” dedi. 

Partinin hukukçu kurmayları ise “Ortada bir ‘mutlak butlan’ hali yok” diyerek, “Kurultay iptal dahi olsa eski yönetimin devralması, mevcut yönetimin yaptığı işlerin geçersiz olması gibi bir şey söz konusu değil” görüşünü dile getiriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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