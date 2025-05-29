Gündem Olan İddia: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Kayyum Olarak Dönebilir”

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre; 30 Haziran’da kararın iptal yönünde olması halinde görevin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesi ihtimali değerlendiriliyor.

Bu durumda tutumunun ne olacağı merak edilen Kılıçdaroğlu’na yakın kaynak, “Böyle bir karar çıkarsa kabul etmekten başka şansı yok ki. ‘Karara uymuyorum’ dediğinde partiye kayyum tayin edilir” dedi.

Partinin hukukçu kurmayları ise “Ortada bir ‘mutlak butlan’ hali yok” diyerek, “Kurultay iptal dahi olsa eski yönetimin devralması, mevcut yönetimin yaptığı işlerin geçersiz olması gibi bir şey söz konusu değil” görüşünü dile getiriyor.