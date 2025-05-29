Gündem Olan İddia: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Kayyum Olarak Dönebilir”
CHP’nin Kurultay davası 30 Haziran’a ertelendi. Herkes, bu davadan çıkacak sonucu merakla beklerken ilginç bir iddia gündeme geldi. Milliyet’te yer alan habere göre; kararın iptal yönünde olması halinde görevin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesi ihtimali değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olan bir kaynak bu şekilde bir karar çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul etmekten başka bir şansının olmadığını belirtti.
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CHP’de kurultay krizi devam ediyor, son dava 30 Haziran’a ertelendi.
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak CHP’ye dönebileceği iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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