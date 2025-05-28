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Levent Gültekin’den Çarpıcı İddia: "Mahkemeden Karar Çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu Geri Dönecek"

Levent Gültekin’den Çarpıcı İddia: "Mahkemeden Karar Çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu Geri Dönecek"

Kemal Kılıçdaroğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2025 - 10:28

CHP’nin düzenlendiği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu kaybettiği 38. Genel Kurultay davası geçtiğimiz günlerde görülmüş ve duruşma 30 Haziran’a ertelenmişti.

Gazeteci Levent Gültekin, son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan “Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek” iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gültekin’e göre Kemal Kılıçdaroğlu davadan geri dönmesi yönünde karar çıkarsa partinin başına geri dönecek.

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CHP’nin yargılanan 38. Genel Kurultay’ı ile ilgili son günlerde önemli olaylar yaşanıyor.

CHP’nin yargılanan 38. Genel Kurultay’ı ile ilgili son günlerde önemli olaylar yaşanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirilmişti.

Davanın son duruşmasında, davanın özü olarak Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması, Kılıçdaroğlu ekibinin göreve iadesinin yapılması tutanağa işlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındakiler iddiaları reddetmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındakiler iddiaları reddetmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen isimler sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tartışmalar içinde olmadığını ve mahkeme kararı olursa da görevine dönmeyeceğini iddia ediyordu.

Levent Gültekin ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeden karar çıkması halinde geri dönmeyi düşündüğünü iddia etti.

Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi durumunda Türkiye’deki seçimlerin de Irak, Lübnan gibi ülkelerde olduğu gibi seçimden ziyade geniş çaplı nüfus sayımına döneceğini de sözlerine ekledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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