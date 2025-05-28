Levent Gültekin’den Çarpıcı İddia: "Mahkemeden Karar Çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu Geri Dönecek"
CHP’nin düzenlendiği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu kaybettiği 38. Genel Kurultay davası geçtiğimiz günlerde görülmüş ve duruşma 30 Haziran’a ertelenmişti.
Gazeteci Levent Gültekin, son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan “Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek” iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gültekin’e göre Kemal Kılıçdaroğlu davadan geri dönmesi yönünde karar çıkarsa partinin başına geri dönecek.
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CHP’nin yargılanan 38. Genel Kurultay’ı ile ilgili son günlerde önemli olaylar yaşanıyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındakiler iddiaları reddetmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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