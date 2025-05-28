Levent Gültekin’den Çarpıcı İddia: "Mahkemeden Karar Çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu Geri Dönecek"

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen isimler sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tartışmalar içinde olmadığını ve mahkeme kararı olursa da görevine dönmeyeceğini iddia ediyordu.

Levent Gültekin ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeden karar çıkması halinde geri dönmeyi düşündüğünü iddia etti.

Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi durumunda Türkiye’deki seçimlerin de Irak, Lübnan gibi ülkelerde olduğu gibi seçimden ziyade geniş çaplı nüfus sayımına döneceğini de sözlerine ekledi.