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Yalanlama Geldi: Nevşin Mengü’nün Kemal Kılıçdaroğlu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Yalanlama Geldi: Nevşin Mengü’nün Kemal Kılıçdaroğlu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Kemal Kılıçdaroğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 18:50

Gazeteci Nevşin Mengü, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında CHP’nin yargıdaki kurultay soruşturması ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. 

İddiaya göre davanın savcısı Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş ancak Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmemiş.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise iddiaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Nevşin Mengü ise yaptığı paylaşımla iddiasının arkasında olduğunu söyledi.

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Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nu mağlup ederek CHP’nin başına geçtiği kurultayın şaibeli olduğu iddiası hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nu mağlup ederek CHP’nin başına geçtiği kurultayın şaibeli olduğu iddiası hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirilmişti.

Davanın bugün görülen duruşmasında, davanın özü olarak Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması, Kılıçdaroğlu ekibinin göreve iadesinin yapılması tutanağa işlendi.

Dava, 30 Haziran’a ertelendi.

Nevşin Mengü’den Kemal Kılıçdaroğlu iddiası

Nevşin Mengü’den Kemal Kılıçdaroğlu iddiası

Gazeteci Nevşin Mengü, yargılanan CHP kurultayı ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Mengü’ye göre davanın savcısı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir mesaj göndererek, “Gel ifade ver ve kurultayda yolsuzluk olmadı de. Biz de dosyayı kapatalım” demiş.

Kemal Kılıçdaroğlu ise ifade vermeye gitmemiş.

Nevşin Mengü’nün açıklaması 👇

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi. 👇

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi. 👇

Nevşin Mengü ise iddiasının arkasında olduğunu açıkladı. 👇

Nevşin Mengü ise iddiasının arkasında olduğunu açıkladı. 👇
twitter.com

'Kaynağımdan eminim; doğru çıkmamasını daha çok isterim; Sayın Kılıçdaroğlu’na önerim beni yalanlamak yerine çıkıp ben kayyum gibi atanmam, kurultay dosyası kapanmıştır demesidir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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