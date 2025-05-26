Yalanlama Geldi: Nevşin Mengü’nün Kemal Kılıçdaroğlu İddiası Ortalığı Karıştırdı
Gazeteci Nevşin Mengü, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında CHP’nin yargıdaki kurultay soruşturması ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.
İddiaya göre davanın savcısı Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş ancak Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmemiş.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise iddiaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Nevşin Mengü ise yaptığı paylaşımla iddiasının arkasında olduğunu söyledi.
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Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nu mağlup ederek CHP’nin başına geçtiği kurultayın şaibeli olduğu iddiası hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Nevşin Mengü’den Kemal Kılıçdaroğlu iddiası
Nevşin Mengü’nün açıklaması 👇
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi. 👇
Nevşin Mengü ise iddiasının arkasında olduğunu açıkladı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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