Yalanlama Geldi: Nevşin Mengü’nün Kemal Kılıçdaroğlu İddiası Ortalığı Karıştırdı

Gazeteci Nevşin Mengü, bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında CHP’nin yargıdaki kurultay soruşturması ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

İddiaya göre davanın savcısı Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş ancak Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmemiş.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise iddiaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Nevşin Mengü ise yaptığı paylaşımla iddiasının arkasında olduğunu söyledi.