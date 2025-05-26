Kızılay Başkanından Çadır Satışı Açıklaması: "O Olayla İlgili Kimse Artık Bünyemizde Çalışmıyor"
Kahramanmaraş’ta 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023’teki depremde Kızılay’ın, AHBAP Derneği’ne para ile çadır satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Olayın yaşandığı zaman Kızılay Başkanı olan Kerem Kınık, 2023’te düzenlenenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde istifa etmişti.
Kızılay’ın mevcut başkanı Fatma Meriç Yılmaz, çadır satışı olayı ile ilgili hiçbir sorumlunun şu an Kızılay bünyesinde çalışmadığını söyledi.
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Kahramanmaraş depremlerinin hemen sonrasında Kızılay’ın elinde bulunan çadırları sattığı ortaya çıkmıştı.
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Çadır satışı olaylı ile ilgili kurumda kimse kalmamış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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