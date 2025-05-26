Kızılay Başkanından Çadır Satışı Açıklaması: "O Olayla İlgili Kimse Artık Bünyemizde Çalışmıyor"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ın çadır sattığı iddialarına ilişkin yaşanan tartışmalarla ilgili, 'Şu anda o olayla alakalı hiçbir çalışan, yatırım grubunda çalışmıyor. Tamamı artık burada değiller. Onun dışında da afet döneminde yatırım grubunun kendi kanatlarıyla uçma özelliğini tamamen sınırladık ve dernek yönetimine aldık' dedi.

Yılmaz’ın açıklaması şu şekilde;

'Bizim o dönemde yaşananlarla alakalı aslında sözle değil, icraatla konuşmamız gerekiyor. Afet dönemiyle alakalı, yatırım tarafını da aynı dernek tarafı gibi herhangi bir afet döneminde ellerinde olan herhangi bir şeyin Kızılay dışına çıkmasını dernek kararına bağladık. Ve bu yönetim kurulu kararından sonra bize sormadan insani yardım malzemelerinden herhangi birini afet döneminde herhangi bir yere veremezler. 157 yıllık bir kurum hafızası var. Bu kurum hafızası ister istemez refleks olarak bile aslında bu tarz hataların önüne geçebiliyor. Ama bir yatırım grubunu iyi niyetle de kursanız, yatırım grubunu kurarken eğer afetle alakalı yetkilerinde bir kısıtlama yapmadıysanız, afet döneminde onların yaptıkları bir hata sizin dernekte hem de en ihtiyaç duyduğunuz o güven damarına zarar verebiliyor. Şu anda o olayla alakalı hiçbir çalışan yatırım grubunda çalışmıyor. Tamamı artık burada değiller. Onun dışında da afet döneminde yatırım grubunun kendi kanatlarıyla uçma özelliğini tamamen sınırladık ve dernek yönetimine aldık. 157 yıllık Türk Kızılay, halkın Kızılay'ıdır, milletin Kızılay'ıdır. Milletimiz bize bazen kızar. Kızmakta da haklıdır. Ama günün sonunda 'Sen benim yine Kızılay'ımsın' der ve kucak açar. Bunu bağış rakamlarınıza bakarak söylüyorum. Kan bağışında rekor kırıyoruz. Koyduğumuz her bağış hedefine ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda iyi olduğumuzu düşünüyorum'