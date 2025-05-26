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Kızılay Başkanından Çadır Satışı Açıklaması: "O Olayla İlgili Kimse Artık Bünyemizde Çalışmıyor"

Kızılay Başkanından Çadır Satışı Açıklaması: "O Olayla İlgili Kimse Artık Bünyemizde Çalışmıyor"

Kızılay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 17:05

Kahramanmaraş’ta 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023’teki depremde Kızılay’ın, AHBAP Derneği’ne para ile çadır satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Olayın yaşandığı zaman Kızılay Başkanı olan Kerem Kınık, 2023’te düzenlenenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde istifa etmişti.

Kızılay’ın mevcut başkanı Fatma Meriç Yılmaz, çadır satışı olayı ile ilgili hiçbir sorumlunun şu an Kızılay bünyesinde çalışmadığını söyledi.

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Kahramanmaraş depremlerinin hemen sonrasında Kızılay’ın elinde bulunan çadırları sattığı ortaya çıkmıştı.

Kahramanmaraş depremlerinin hemen sonrasında Kızılay’ın elinde bulunan çadırları sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara neden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.

Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.

AKP’li isimlerden de büyük tepki alan Kerem Kınık görevinden istifa etmişti.

Çadır satışı olaylı ile ilgili kurumda kimse kalmamış.

Çadır satışı olaylı ile ilgili kurumda kimse kalmamış.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ın çadır sattığı iddialarına ilişkin yaşanan tartışmalarla ilgili, 'Şu anda o olayla alakalı hiçbir çalışan, yatırım grubunda çalışmıyor. Tamamı artık burada değiller. Onun dışında da afet döneminde yatırım grubunun kendi kanatlarıyla uçma özelliğini tamamen sınırladık ve dernek yönetimine aldık' dedi.

Yılmaz’ın açıklaması şu şekilde; 

'Bizim o dönemde yaşananlarla alakalı aslında sözle değil, icraatla konuşmamız gerekiyor. Afet dönemiyle alakalı, yatırım tarafını da aynı dernek tarafı gibi herhangi bir afet döneminde ellerinde olan herhangi bir şeyin Kızılay dışına çıkmasını dernek kararına bağladık. Ve bu yönetim kurulu kararından sonra bize sormadan insani yardım malzemelerinden herhangi birini afet döneminde herhangi bir yere veremezler. 157 yıllık bir kurum hafızası var. Bu kurum hafızası ister istemez refleks olarak bile aslında bu tarz hataların önüne geçebiliyor. Ama bir yatırım grubunu iyi niyetle de kursanız, yatırım grubunu kurarken eğer afetle alakalı yetkilerinde bir kısıtlama yapmadıysanız, afet döneminde onların yaptıkları bir hata sizin dernekte hem de en ihtiyaç duyduğunuz o güven damarına zarar verebiliyor. Şu anda o olayla alakalı hiçbir çalışan yatırım grubunda çalışmıyor. Tamamı artık burada değiller. Onun dışında da afet döneminde yatırım grubunun kendi kanatlarıyla uçma özelliğini tamamen sınırladık ve dernek yönetimine aldık. 157 yıllık Türk Kızılay, halkın Kızılay'ıdır, milletin Kızılay'ıdır. Milletimiz bize bazen kızar. Kızmakta da haklıdır. Ama günün sonunda 'Sen benim yine Kızılay'ımsın' der ve kucak açar. Bunu bağış rakamlarınıza bakarak söylüyorum. Kan bağışında rekor kırıyoruz. Koyduğumuz her bağış hedefine ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda iyi olduğumuzu düşünüyorum'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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