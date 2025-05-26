Denetime İzin Vermediler: Ankara’daki Kurban Pazarında Polise Saldırı
Ankara’nın Keçiören semtinde kurulan kurban pazarında denetim yapmak isteyen İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olununca olay yerine polis çağırıldı.
Kurban satıcıları olaya müdahale eden polis ekiplerine de saldırıdı. Gözaltına alınan saldırganların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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Keçiören’deki Bağlum kurban pazarında olaylı bir gün yaşandı.
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Polise de saldırdılar
Olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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