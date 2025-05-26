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Denetime İzin Vermediler: Ankara’daki Kurban Pazarında Polise Saldırı

Denetime İzin Vermediler: Ankara’daki Kurban Pazarında Polise Saldırı

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 16:34

Ankara’nın Keçiören semtinde kurulan kurban pazarında denetim yapmak isteyen İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olununca olay yerine polis çağırıldı.

Kurban satıcıları olaya müdahale eden polis ekiplerine de saldırıdı. Gözaltına alınan saldırganların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Keçiören’deki Bağlum kurban pazarında olaylı bir gün yaşandı.

Keçiören’deki Bağlum kurban pazarında olaylı bir gün yaşandı.

Kurban satıcılarından bazıları denetim yapmaya gelen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polise de saldırdılar

Polise de saldırdılar

Kurban satıcılarının olaya müdahale etmeye çalışan polislere saldırması nedeniyle arbede çıktı. Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. 

Gözaltına alınan saldırganların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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