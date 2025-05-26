TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İşe Başladı
2024 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Kara Harp Okulu mezuniyetinde çıkan kılıçlı yemin krizi bir süre ülkenin gündemini meşgul etmişti. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attıktan sonra yemin töreninde bulunan 5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti. Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre teğmenlerden dördü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı.
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Yemin krizi olarak da bilinen olay geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının içeriğine kadar gündeme gelmişti.
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Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre ihraç edilen 5 teğmenden dördü ABB'de işe başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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