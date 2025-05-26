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TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İşe Başladı

TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İşe Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.05.2025 - 14:30

2024 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Kara Harp Okulu mezuniyetinde çıkan kılıçlı yemin krizi bir süre ülkenin gündemini meşgul etmişti. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attıktan sonra yemin töreninde bulunan 5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti. Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre teğmenlerden dördü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı.

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Yemin krizi olarak da bilinen olay geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının içeriğine kadar gündeme gelmişti.

Yemin krizi olarak da bilinen olay geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının içeriğine kadar gündeme gelmişti.

Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti. Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Alay Komutanı Yardımcısı Albay Mustafa Alper Topsakal da ayrılma cezası almış, teğmenlerin karara hukuki yoldan itiraz ettikleri öğrenilmişti.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre ihraç edilen 5 teğmenden dördü ABB'de işe başladı.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre ihraç edilen 5 teğmenden dördü ABB'de işe başladı.

Yine Yıldız şunları aktardı; '2023’te Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde yaşanan olaylar üzerine TSK’dan atılan teğmenler ile Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin yemin törenine engel olmadıkları için ihraç edilen Alay Komutan Vekili Albay Alper Topsakal ve Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu’nun ardından, dönem birincisi Ebru Eroğlu dışındaki dört teğmen de geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başladı.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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