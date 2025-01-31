Kılıçlı Yemin Töreni Soruşturmasında Teğmenlerin İhraç Edilmesine Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler
Kılıçlı Yemin Töreni Soruşturmasında Teğmenlerin İhraç Edilmesine Ünlü İsimlerden Gelen Tepkiler
30 Ağustos 2024’te gerçekleşen Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini’ni eden teğmenler hakkında soruşturma açılmıştı. Yemin sırasında “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” ifadelerini kullanan teğmenlerle ilgili karar geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Karar üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken birçok ünlü isim de sessizliğini geçtiğimiz dakikalarda bozdu. Gelin o tepkilere birlikte bakalım...
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30 Ağustos Zafer Bayramı günü gerçekleşen Kara Harp Okulu mezuniyetinde yeminlerinin ardından kılıçlarını kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ifadelerini kullanan beş teğmen hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç kararı verildi.
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Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilme kararına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimler de sessizliğini bozdu.
İhraç edilen teğmenlerin ilk tepkisi, "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun" olurken ünlü isimlerin paylaşımlarına gelin birlikte bakalım...
Şahan Gökbakar
Berna Laçin
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Pınar Altuğ
Gülben Ergen
Elçin Afacan
Sinem Mustafa Uslu
Selin Çebi
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Meriç Keskin
Feyza Altun
Elçin Ateş
Hilal Saral
Aslıhan Gürbüz
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Sinan Tuzcu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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