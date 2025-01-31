TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerden İlk Açıklama: “Vatan Sağ Olsun”

'Şüphesizdir ki bu yargılama tarihe, bir emre itaatsizlik yargılaması olarak değil, gerçekte olduğu gibi 'Mustafa Kemal'in Askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir.

Kara Harp Okulu’ndan Atatürk’ün askeri subayların mezun olmasını kabullenemeyen, Cumhuriyet değerlerine düşman çevrelerin siyaset ve bürokrasi üzerindeki baskısıyla verilen gerçeğe ve hukuka aykırı bu ceza karar, daha bugünden Türk Ulusunun vicdanında mahkûm edilmiş bulunmaktadır.

Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk Ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir. Sadece Türk milleti adına hareket ederek yargılama gerçekleştirecek olan mahkemelerin bu hukuksuzluğa karşı duracağına inancımız sonsuzdur.'