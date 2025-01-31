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TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerden İlk Açıklama: “Vatan Sağ Olsun”

TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerden İlk Açıklama: “Vatan Sağ Olsun”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 19:51

Kara Harp Okulu mezuniyeti töreninde kılıçlı yemin ederek haklarında disiplin soruşturması başlatılan ve bugün (31 Ocak Cuma) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama geldi. 

Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabı X'ten teğmenlerin açıklamasını paylaştı. İhraç edilen teğmenlerin ilk tepkisi, 'Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun' oldu. Öte yandan hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayan teğmenler 'Şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz' dedi.

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30 Ağustos günü Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden genç teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesine tepkiler sürüyor.

30 Ağustos günü Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden genç teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesine tepkiler sürüyor.

İhraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç'ın bu karara ilk tepkilerini gazeteci Müyesser Yıldız, X hesabından paylaştı.

İhraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç'ın bu karara ilk tepkilerini gazeteci Müyesser Yıldız, X hesabından paylaştı.

Yıldız'ın paylaşımına göre teğmenlerin karara ilk tepkisi "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun" oldu. Öte yandan Yıldız, teğmenlerin hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.

Yıldız'ın paylaşımına göre teğmenlerin karara ilk tepkisi "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun" oldu. Öte yandan Yıldız, teğmenlerin hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.
twitter.com

"Şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz."

"Şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz."
twitter.com

'Teğmenler şunları da söyledi:

İlk gün durduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz. Harp Okuluna girerken de ATATÜRK'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz. Hukuki bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz.'

İhraç edilen teğmenlerin avukatları ortak bir açıklama yayımladı:

İhraç edilen teğmenlerin avukatları ortak bir açıklama yayımladı:

'Şüphesizdir ki bu yargılama tarihe, bir emre itaatsizlik yargılaması olarak değil, gerçekte olduğu gibi 'Mustafa Kemal'in Askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir.

Kara Harp Okulu’ndan Atatürk’ün askeri subayların mezun olmasını kabullenemeyen, Cumhuriyet değerlerine düşman çevrelerin siyaset ve bürokrasi üzerindeki baskısıyla verilen gerçeğe ve hukuka aykırı bu ceza karar, daha bugünden Türk Ulusunun vicdanında mahkûm edilmiş bulunmaktadır.

Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk Ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir. Sadece Türk milleti adına hareket ederek yargılama gerçekleştirecek olan mahkemelerin bu hukuksuzluğa karşı duracağına inancımız sonsuzdur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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