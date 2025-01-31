TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerden İlk Açıklama: “Vatan Sağ Olsun”
TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerden İlk Açıklama: “Vatan Sağ Olsun”
Kara Harp Okulu mezuniyeti töreninde kılıçlı yemin ederek haklarında disiplin soruşturması başlatılan ve bugün (31 Ocak Cuma) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama geldi.
Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabı X'ten teğmenlerin açıklamasını paylaştı. İhraç edilen teğmenlerin ilk tepkisi, 'Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun' oldu. Öte yandan hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayan teğmenler 'Şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 Ağustos günü Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden genç teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesine tepkiler sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İhraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç'ın bu karara ilk tepkilerini gazeteci Müyesser Yıldız, X hesabından paylaştı.
Yıldız'ın paylaşımına göre teğmenlerin karara ilk tepkisi "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun" oldu. Öte yandan Yıldız, teğmenlerin hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.
"Şerefli üniformamızı tekrar giyeceğiz."
İhraç edilen teğmenlerin avukatları ortak bir açıklama yayımladı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın