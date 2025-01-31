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İhraç Edilen Teğmenlere Destek Mesajları Yağdı: Karar Büyük Tepki Çekti

İhraç Edilen Teğmenlere Destek Mesajları Yağdı: Karar Büyük Tepki Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 18:26

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde subay yeminini okuduktan sonra “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesine karar verildi. Karar büyük tepki çekti. 

Sosyal medyadan karara tepki yağarken teğmenlere destek mesajları yağdı. İşte ihraç edilen 5 teğmen hakkında gelen ilk tepkiler…

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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos günü Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yemin eden subayların kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin ihracına karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos günü Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yemin eden subayların kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin ihracına karar verdi.

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. 

MSB  3 disiplin amirine ve 5 teğmene 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini bildirdi.

Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilme kararına tepki yağdı. Sosyal medyadan karara tepki; teğmenlere ise destek mesajları geldi. İşte o mesajlar 👇

Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilme kararına tepki yağdı. Sosyal medyadan karara tepki; teğmenlere ise destek mesajları geldi. İşte o mesajlar 👇

Ekrem İmamoğlu: "Tarihe utançla geçecek bir karar daha."

Ekrem İmamoğlu: "Tarihe utançla geçecek bir karar daha."
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“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır.

Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız.

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Mustafa Kemal’in Askeriyiz diyen bu genç teğmenler Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilmiş. Er ya da geç bu millet bu ihraca oy verenler ile onları azmettirenlerden hesap soracak. Yılmadan yorulmadan inatla haykıracağız Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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