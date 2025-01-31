İhraç Edilen Teğmenlere Destek Mesajları Yağdı: Karar Büyük Tepki Çekti
İhraç Edilen Teğmenlere Destek Mesajları Yağdı: Karar Büyük Tepki Çekti
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde subay yeminini okuduktan sonra “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesine karar verildi. Karar büyük tepki çekti.
Sosyal medyadan karara tepki yağarken teğmenlere destek mesajları yağdı. İşte ihraç edilen 5 teğmen hakkında gelen ilk tepkiler…
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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos günü Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yemin eden subayların kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin ihracına karar verdi.
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Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilme kararına tepki yağdı. Sosyal medyadan karara tepki; teğmenlere ise destek mesajları geldi. İşte o mesajlar 👇
Ekrem İmamoğlu: "Tarihe utançla geçecek bir karar daha."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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