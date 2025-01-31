Teğmenler Neden İhraç Edildi? Teğmenlerin Yemin Töreni Olayı Nedir?
Teğmenler Neden İhraç Edildi? Teğmenlerin Yemin Töreni Olayı Nedir?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılan teğmenler hakkındaki 31 Ocak Cuma günü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, '5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi' dedi.
Bu kararın ardından teğmenlerin neden ihraç edildiği araştırılmaya başlandı. Peki, Teğmenler Neden İhraç Edildi? İhraç Edilen Teğmenler Ne Yaptı?
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MSB, kılıçlı yemin soruşturmasına dair kararı açıkladı. Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Peki Teğmenler Neden İhraç Edildi? İhraç Edilen Teğmenler Ne Yaptı?
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Teğmenler Neden İhraç Edildi?
Teğmenlerin Yemin Töreni Olayı Nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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