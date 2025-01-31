Teğmenler Neden İhraç Edildi? Teğmenlerin Yemin Töreni Olayı Nedir?

30 Ağustos günü Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanı katıldı. Devlet erkanı ayrıldıktan sonra mezun olan genç teğmenler kılıç çatarak geleneksel Subaylık Yeminleri’ni etti.

Mezun teğmenler kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedi.

Bu yeminin ve sloganın ardından teğmenler disipline sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı 8 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, 'organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin' YDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

MSB kaynakları, 'Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır' dedi. Teğmenlerin yeminin dışına çıktıkları ifade edildi.