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Teğmenler Neden İhraç Edildi? Teğmenlerin Yemin Töreni Olayı Nedir?

Teğmenler Neden İhraç Edildi? Teğmenlerin Yemin Töreni Olayı Nedir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 19:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılan teğmenler hakkındaki 31 Ocak Cuma günü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, '5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi' dedi. 

Bu kararın ardından teğmenlerin neden ihraç edildiği araştırılmaya başlandı. Peki, Teğmenler Neden İhraç Edildi? İhraç Edilen Teğmenler Ne Yaptı?

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MSB, kılıçlı yemin soruşturmasına dair kararı açıkladı. Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Peki Teğmenler Neden İhraç Edildi? İhraç Edilen Teğmenler Ne Yaptı?

MSB, kılıçlı yemin soruşturmasına dair kararı açıkladı. Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Peki Teğmenler Neden İhraç Edildi? İhraç Edilen Teğmenler Ne Yaptı?

Teğmenler Neden İhraç Edildi?

Teğmenler Neden İhraç Edildi?

30 Ağustos günü Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanı katıldı. Devlet erkanı ayrıldıktan sonra mezun olan genç teğmenler kılıç çatarak geleneksel Subaylık Yeminleri’ni etti. 

Mezun teğmenler kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedi. 

Bu yeminin ve sloganın ardından teğmenler disipline sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı 8 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, 'organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin' YDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

MSB kaynakları, 'Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır' dedi. Teğmenlerin yeminin dışına çıktıkları ifade edildi.

Teğmenlerin Yemin Töreni Olayı Nedir?

Teğmenlerin Yemin Töreni Olayı Nedir?

Teğmenlerin geleneksel yeminleri şöyle:

“Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!”

Bu yemini de dönemin birincisi Ebru Eroğlu ettirdi. Yeminlerinin ardından kılıç çatan teğmenler pek çok siyasi isim tarafından hedef gösterildi.

Disiplin soruşturmasına konu olan yeminin ilk olarak 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği belirtilirken 29 Mart 2023’te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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