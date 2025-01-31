Teğmenlerin İhracına Neden Olan O Görüntü Yeniden Gündem Oldu

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Subay Yemini’nin dışına çıktıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan ve bugün (31 Ocak Cuma) Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlere destek mesajları yağıyor. Teğmenlerin ihracına olan yeminlerinin videosu yeniden gündem oldu.
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler, kılıç çatarak şu yemini etmişti:
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Teğmenlerin ihracına neden olan o yemin anları yeniden gündem oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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