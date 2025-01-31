onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Teğmenlerin İhracına Neden Olan O Görüntü Yeniden Gündem Oldu

Teğmenlerin İhracına Neden Olan O Görüntü Yeniden Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 18:54

İçerik Devam Ediyor

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Subay Yemini’nin dışına çıktıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan ve bugün (31 Ocak Cuma) Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlere destek mesajları yağıyor. Teğmenlerin ihracına olan yeminlerinin videosu yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler, kılıç çatarak şu yemini etmişti:

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler, kılıç çatarak şu yemini etmişti:

'And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız, şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türküm diyene.'

Teğmenlerin ihracına neden olan o yemin anları yeniden gündem oldu 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
3
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın