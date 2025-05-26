Düğün Yapan Eşcinsellere ve İzinsiz Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olanlara Hapis Cezası Geliyor
AKP hükümeti tarafından TBMM'ye sunulan 10. Yargı Paketi ile LGBTİ+ bireylere yönelik kapsamlı hapis cezaları getiriliyor. NOW TV'den Alican Uludağ’ın özel haberine göre; izinsiz cinsiyet geçiş ameliyatı olanlara ve düğün yapan eşcinsellere hapis cezası geliyor.
İşte Alican Uludağ’ın haberinin detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzinsiz cinsiyet geçiş ameliyatı olanlar ve düğün-nişan yapan eşcinsellere hapis cezası geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alican Uludağ haberin detayları şu şekilde anlattı:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın