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Düğün Yapan Eşcinsellere ve İzinsiz Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olanlara Hapis Cezası Geliyor

Düğün Yapan Eşcinsellere ve İzinsiz Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olanlara Hapis Cezası Geliyor

LGBTİ
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 14:53 Son Güncelleme: 26.05.2025 - 14:55

AKP hükümeti tarafından TBMM'ye sunulan 10. Yargı Paketi ile LGBTİ+ bireylere yönelik kapsamlı hapis cezaları getiriliyor. NOW TV'den Alican Uludağ’ın özel haberine göre; izinsiz cinsiyet geçiş ameliyatı olanlara ve düğün yapan eşcinsellere hapis cezası geliyor. 

İşte Alican Uludağ’ın haberinin detayları…

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İzinsiz cinsiyet geçiş ameliyatı olanlar ve düğün-nişan yapan eşcinsellere hapis cezası geliyor.

İzinsiz cinsiyet geçiş ameliyatı olanlar ve düğün-nişan yapan eşcinsellere hapis cezası geliyor.

NOW’dan Alican Uludağ'ın haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP Grup Başkanlığı’nda halen çalışmaları süren 10’uncu Yargı Paketi’nde LGBTİ+ bireylerin çok sayıda hareketini “suç” haline getiren maddeler bulunuyor. 

Habere göre; cinsiyet değiştirme yaşı 18’den 25’e çıkarılacak, kendi aralarında düğün yapan eşcinsellere ve izinsiz cinsiyet değiştirenlere hapis cezası verilecek.

Alican Uludağ haberin detayları şu şekilde anlattı:

Alican Uludağ haberin detayları şu şekilde anlattı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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