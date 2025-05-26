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Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Açıklama: Yaptıklarını Anlattı ve Sordu; “Korktunuz Değil mi?”

Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Açıklama: Yaptıklarını Anlattı ve Sordu; “Korktunuz Değil mi?”

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 14:26 Son Güncelleme: 26.05.2025 - 14:30

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yeni bir açıklama paylaştı. İmamoğlu, göreve geldikten sonra yaptıklarını yazdığı paylaşımda “Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi?” diye sordu.

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19 Mart’ta başlayan operasyonlarla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama geldi.

19 Mart’ta başlayan operasyonlarla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama geldi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklama paylaştı. 

Göreve geldikten sonra yaptıklarından bazılarını paylaşan Ekrem İmamoğlu “Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi?” diye sordu.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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