Espressolab'in Sahibi Esat Kocadağ Açıkladı: CHP’nin Boykot Listesindeki Espressolab’in Kaybı Belli Oldu
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/espr...
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan mitinglerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan kahveci Espressolob’in kaybı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’na röportaj veren Espressolab’in sahibi Esat Kocadağ’ın yaptığı açıklamaya göre; markanın cirosu iki ayda yüzde 22 azaldı.
İşte detaylar…
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CHP’nin boykot listesinin başında yer alan Espressolab’in iki aylık kaybını markanın sahibi Esat Kocadağ açıkladı.
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Yaşananlarla ilgili olarak Patronlar Dünyasına röportaj veren markanın sahibi Esat Kocadağ ortaya çıkan zararı açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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