onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Espressolab'in Sahibi Esat Kocadağ Açıkladı: CHP’nin Boykot Listesindeki Espressolab’in Kaybı Belli Oldu

Espressolab'in Sahibi Esat Kocadağ Açıkladı: CHP’nin Boykot Listesindeki Espressolab’in Kaybı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 13:31 Son Güncelleme: 26.05.2025 - 13:45

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan mitinglerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan kahveci Espressolob’in kaybı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’na röportaj veren Espressolab’in sahibi Esat Kocadağ’ın yaptığı açıklamaya göre; markanın cirosu iki ayda yüzde 22 azaldı. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/espr...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP’nin boykot listesinin başında yer alan Espressolab’in iki aylık kaybını markanın sahibi Esat Kocadağ açıkladı.

CHP’nin boykot listesinin başında yer alan Espressolab’in iki aylık kaybını markanın sahibi Esat Kocadağ açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de yapılan mitinglerde Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan markalardan biri de ünlü kahveci Espressolab’ti. 

Boykot kararı sonrasında markaya giden kişilerin sayısına azalma yaşanmış hatta bazı şubelerin kattığı ortaya çıkmıştı.

Yaşananlarla ilgili olarak Patronlar Dünyasına röportaj veren markanın sahibi Esat Kocadağ ortaya çıkan zararı açıkladı.

Yaşananlarla ilgili olarak Patronlar Dünyasına röportaj veren markanın sahibi Esat Kocadağ ortaya çıkan zararı açıkladı.

Kendilerine yönelik başlatılan boykot hareketinin oldukça etkili olduğunu belirten Kocadağ, 19 Mart'tan bu yana cirolarının yüzde 22 oranında düştüğünü açıkladı. 

Kocadağ, boykot ile cirolarının düşmesinin ardından rakip firmalardan birinde yaşananları ise şöyle anlattı: 'Yabancı bir kahve markası boykot ile cirolarımızın düştüğü gün çalışanlarını toplayarak, 'Bugün Espressolab'ı geçtik' diye alkışlatıyor. Türk kahve firması üniversitelerden çıksın ama yabancı firmalar kalsın öyle mi? Bunun mantığını, hangi siyasetle açıklarsınız. Cidden anlamıyorum.”

Esat Kocadağ “AKP’li misiniz” sorusuna da şu sözler yanıt verdi: “Ben AK Partili falan değilim. Liberal demokratım.  Ben, Besim Tibuk'çuyum. Hatta o kadar fanatiğim ki, lakabım Hazreti Besim Tibuk kaldı. Ama bu süreçte hiçbir desteklerini göremedim, o yüzden biraz soğudum'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın