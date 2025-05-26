Espressolab'in Sahibi Esat Kocadağ Açıkladı: CHP’nin Boykot Listesindeki Espressolab’in Kaybı Belli Oldu

Kendilerine yönelik başlatılan boykot hareketinin oldukça etkili olduğunu belirten Kocadağ, 19 Mart'tan bu yana cirolarının yüzde 22 oranında düştüğünü açıkladı.

Kocadağ, boykot ile cirolarının düşmesinin ardından rakip firmalardan birinde yaşananları ise şöyle anlattı: 'Yabancı bir kahve markası boykot ile cirolarımızın düştüğü gün çalışanlarını toplayarak, 'Bugün Espressolab'ı geçtik' diye alkışlatıyor. Türk kahve firması üniversitelerden çıksın ama yabancı firmalar kalsın öyle mi? Bunun mantığını, hangi siyasetle açıklarsınız. Cidden anlamıyorum.”

Esat Kocadağ “AKP’li misiniz” sorusuna da şu sözler yanıt verdi: “Ben AK Partili falan değilim. Liberal demokratım. Ben, Besim Tibuk'çuyum. Hatta o kadar fanatiğim ki, lakabım Hazreti Besim Tibuk kaldı. Ama bu süreçte hiçbir desteklerini göremedim, o yüzden biraz soğudum'