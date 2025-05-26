4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Ancak Cezaevine Girmeyecek Olan Zehra Kınık’a Sosyal Medyada Tepki Yağdı
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 17 yaşındaki motokurye Bartın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu sebebiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
5 yıldan az hapis cezası alan Zehra Kınık’ın cezaevinde 1 gün bile geçirmeyecek olması ise sosyal medyada tepki çekti.
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Zehra Kınık’ın yargılandığı davada bugün karar açıklandı.
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17 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan ve Adli Tıp raporu ile yüzde 100 kusurlu ilan edilen Zehra Kınık 1 gün bile cezaevine girmeyecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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