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4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Ancak Cezaevine Girmeyecek Olan Zehra Kınık’a Sosyal Medyada Tepki Yağdı

4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Ancak Cezaevine Girmeyecek Olan Zehra Kınık’a Sosyal Medyada Tepki Yağdı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 18:15

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 17 yaşındaki motokurye Bartın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu sebebiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

5 yıldan az hapis cezası alan Zehra Kınık’ın cezaevinde 1 gün bile geçirmeyecek olması ise sosyal medyada tepki çekti.

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Zehra Kınık’ın yargılandığı davada bugün karar açıklandı.

Zehra Kınık’ın yargılandığı davada bugün karar açıklandı.

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17 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan ve Adli Tıp raporu ile yüzde 100 kusurlu ilan edilen Zehra Kınık 1 gün bile cezaevine girmeyecek.

17 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan ve Adli Tıp raporu ile yüzde 100 kusurlu ilan edilen Zehra Kınık 1 gün bile cezaevine girmeyecek.

5 yıldan az hapis cezası alan ve savcılığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istediği Zehra Kınık’ın cezaevinde 1 gün bile geçirmeyecek olması sosyal medyada tepki çekti.

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'Bir ülkede adaletin terazisi sadece yoksula, garibana mı ağır çalışır? 17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyor, fail 4 yıl 2 ay ceza alıyor ama tutuklanmıyor.

Baba koltuğunda oturanların gölgesinde cezasızlık zırhı mı var?

Hukukun herkese eşit uygulanmadığı bir yerde, ne adalet yaşar ne vicdan!

‘Adalet mülkün temeli’ diyenler, bu temel yıkıldığında neyin üstünde oturacaksınız.'

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twitter.com

'Eline cetvelle vursaydınız bir de'

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Sizden öncekiler şu sebepten helak olmuşlardır: Onlar, itibarlı kimseler suç işlediğinde göz yumar, ceza vermezlerdi. Zayıf insanlar suç işlerse hemen cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa onun da elini keserdim.”

Buhârî, Hudûd, 12

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'Ölürsünüz ve öldüğünüzle kalırsınız Turkiye’deki adalet sistemi iste diyip gecilir sonra.'

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'Bir de beşi bir yerde taksaydınız'

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'Esila kalp ve böbrek hastası olmasına rağmen CB'ye hakaretten 36 gün tutuklu kaldı. Zehra Kınık ise trafikte 17 yaşında genci öldürdü, asli kusurlu bulundu. Sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi, hiç hapse girmeyecek... Ehliyetine de anca bugün 2 yıllığına el konuldu.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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