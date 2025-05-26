4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Alan Ancak Cezaevine Girmeyecek Olan Zehra Kınık’a Sosyal Medyada Tepki Yağdı

'Bir ülkede adaletin terazisi sadece yoksula, garibana mı ağır çalışır? 17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyor, fail 4 yıl 2 ay ceza alıyor ama tutuklanmıyor.

Baba koltuğunda oturanların gölgesinde cezasızlık zırhı mı var?

Hukukun herkese eşit uygulanmadığı bir yerde, ne adalet yaşar ne vicdan!

‘Adalet mülkün temeli’ diyenler, bu temel yıkıldığında neyin üstünde oturacaksınız.'