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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Kızı Zehra Kınık’a Hapis Cezası: Ehliyetine de El Koyuldu

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Kızı Zehra Kınık’a Hapis Cezası: Ehliyetine de El Koyuldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 17:18

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Mahkeme, Zehra Kınık’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Zehra Kınık’ın ehliyetine de 2 yıl boyuna el koyuldu.

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Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Tutuksuz olarak yargılanan Zehra Kınık için savcılık “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Kaza anı 👇

Mahkeme bugün kararını verdi.

Mahkeme bugün kararını verdi.

Zehra Kınık, asli kusurlu olarak görüldüğü kaza nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümün açıklanması ise geri bırakıldı.

Ayrıca ehliyetine de 2 yıl boyunca el koyuldu.

Zehra Kınık 5 yıldan az hapis cezası aldığı için cezaevine girmeyecek. Cezasını denetimli serbestlik kapsamında tamamlayacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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