Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Kızı Zehra Kınık’a Hapis Cezası: Ehliyetine de El Koyuldu
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Mahkeme, Zehra Kınık’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Zehra Kınık’ın ehliyetine de 2 yıl boyuna el koyuldu.
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Zehra Kınık karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu.
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Kaza anı 👇
Mahkeme bugün kararını verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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