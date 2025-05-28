İBB Soruşturmasında Bir Tahliye Daha: Etkin Pişmanlıktan Faydalanan Seyfi Beyaz Tahliye Oldu
Etkin pişmanlık kapsamında kalacak ifadeler verdiği gerekçesi ile Seyfi Beyaz tahliye edildi. Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Seyfi Beyaz ev hapsi şartıyla tahliye oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan isimlerden olan Seyfi Beyaz tahliye edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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