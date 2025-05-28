onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
İBB Soruşturmasında Bir Tahliye Daha: Etkin Pişmanlıktan Faydalanan Seyfi Beyaz Tahliye Oldu

İBB Soruşturmasında Bir Tahliye Daha: Etkin Pişmanlıktan Faydalanan Seyfi Beyaz Tahliye Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.05.2025 - 10:01 Son Güncelleme: 28.05.2025 - 10:07

Etkin pişmanlık kapsamında kalacak ifadeler verdiği gerekçesi ile Seyfi Beyaz tahliye edildi. Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Seyfi Beyaz ev hapsi şartıyla tahliye oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan isimlerden olan Seyfi Beyaz tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan isimlerden olan Seyfi Beyaz tahliye edildi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 

Beyaz, 10 Nisan günü İBB’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Seyfi Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın