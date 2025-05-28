Meteoroloji’den 15 Şehir İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in doğusu, Bursa'nın güneyi, Sakarya çevreleri, Malatya çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
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MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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