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Meteoroloji’den 15 Şehir İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji’den 15 Şehir İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.05.2025 - 09:35

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ardahan, Kars, Artvin ve Erzurum'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in doğusu, Bursa'nın güneyi, Sakarya çevreleri, Malatya çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in doğusu, Bursa'nın güneyi, Sakarya çevreleri, Malatya çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 24, en düşük 10; İstanbul’da en yüksek 22, en düşük 13; İzmir’de en yüksek 28, en düşük 15 derece olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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