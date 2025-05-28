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Samsun’daki Festivalde ‘Kumar’ Masaları Kuruldu! Zabıta Müdürü Görevden Alındı

Samsun’daki Festivalde ‘Kumar’ Masaları Kuruldu! Zabıta Müdürü Görevden Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.05.2025 - 08:26 Son Güncelleme: 28.05.2025 - 08:44

Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen 25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Festivali’nde kurulan ‘şans oyunları’ masalarının sosyal medyada paylaşılmasıyla tartışma başladı. Şans oyunları masaları ‘kumar oynatılıyor’ iddialarına sebep olurken siyasilerden de tepkiler yükseldi. 

Sosyal medyada da büyük tepkilerin oluştuğu olay sonrasında zabıta müdürü açığa alındı.

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Kültür, Sanat ve Spor Festivali kumar oynatıldığı iddiası gündem oldu.

Kültür, Sanat ve Spor Festivali kumar oynatıldığı iddiası gündem oldu.

Samsun’da bu yıl 25. düzenlenen Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Kültür, Sanat ve Spor Festivali kumar oynatıldığı iddialarına sahne oldu. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ‘şans oyunları’ masaları kurulduğu, festivale katılanların ‘para karşılığında’ burada oyunlar oynadıkları görüldü.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyeyi sert sözlerle eleştirerek “Sosyal belediyecilikten kastınız çocukları kumara alıştırmak mı?” diye konuştu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: “Çakma Las Vegas!” olarak tanımlayarak “Adı festival ama kültür, sanat, spor yok; her yer kumar!” dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: “Çakma Las Vegas!” olarak tanımlayarak “Adı festival ama kültür, sanat, spor yok; her yer kumar!” dedi.

Çömez, zabıtaların denetim yapmadığını da iddia etti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise “Kültürel mirasımız Hıdrellez bile AKP iktidarı eliyle lekelendi” dedi. Tepkiler üzerine Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, zabıta müdürünü açığa aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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