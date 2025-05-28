Samsun’daki Festivalde ‘Kumar’ Masaları Kuruldu! Zabıta Müdürü Görevden Alındı
Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen 25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Festivali’nde kurulan ‘şans oyunları’ masalarının sosyal medyada paylaşılmasıyla tartışma başladı. Şans oyunları masaları ‘kumar oynatılıyor’ iddialarına sebep olurken siyasilerden de tepkiler yükseldi.
Sosyal medyada da büyük tepkilerin oluştuğu olay sonrasında zabıta müdürü açığa alındı.
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Kültür, Sanat ve Spor Festivali kumar oynatıldığı iddiası gündem oldu.
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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyeyi sert sözlerle eleştirerek “Sosyal belediyecilikten kastınız çocukları kumara alıştırmak mı?” diye konuştu.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: “Çakma Las Vegas!” olarak tanımlayarak “Adı festival ama kültür, sanat, spor yok; her yer kumar!” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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