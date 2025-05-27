Nevşin Mengü'den Baklava Yorumu: "Nasıl Geliyorsan Öyle Gidersin"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Euroleague’de oynanan ve Fenerbahçe Beko’nun kazandığı mücadele öncesi AKP’li siyasilerle baklava yemesi çok konuşulmuştu.
Gazeteci Nevşin Mengü, Ali Koç’un görüntülerini yorumladı ve “Ticarette de siyasette de böyle. Nasıl gelirsen öyle gidersin” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un baklava yediği görüntüler konuşulmuştu.
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Nevşin Mengü de çok konuşulan görüntüleri yorumladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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