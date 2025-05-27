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Nevşin Mengü'den Baklava Yorumu: "Nasıl Geliyorsan Öyle Gidersin"

Nevşin Mengü'den Baklava Yorumu: "Nasıl Geliyorsan Öyle Gidersin"

nevşin mengü
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.05.2025 - 22:07

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Euroleague’de oynanan ve Fenerbahçe Beko’nun kazandığı mücadele öncesi AKP’li siyasilerle baklava yemesi çok konuşulmuştu.

Gazeteci Nevşin Mengü, Ali Koç’un görüntülerini yorumladı ve “Ticarette de siyasette de böyle. Nasıl gelirsen öyle gidersin” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un baklava yediği görüntüler konuşulmuştu.

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un baklava yediği görüntüler konuşulmuştu.

Abu Dabi’de oynanan ve Fenerbahçe’nin kazanarak tarihinde 2. kez Euroleague kupasını aldığı Monaco maçı öncesinde Ali Koç, Türkiye - BAE Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile birlikte baklava yiyerek maçı beklemişti.

Nevşin Mengü de çok konuşulan görüntüleri yorumladı.

Nevşin Mengü de çok konuşulan görüntüleri yorumladı.

“Nasıl gelirsen öyle gidersin” diyen Mengü, “Görüntüler iktidarın söylediği ile paralel. ‘Dize getirdik’ diyor. Trump’ın yemin törenine Google’ın patronu, Amazon’un patronu gelip sırada durmuşlardı ya ‘Sana biat ediyoruz’ anlamında. Burada da o.” ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü’nün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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