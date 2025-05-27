Zehra Kınık’ın Kazada Öldürdüğü Batın Barlasçeki'nin Annesinden Tepki: “Yere Batsın Adaletiniz”

“Benin oğlum sonsuza kadar bu dünyada olmayacak” diyen acılı anne, “Bu kadar büyük bir acıya, ömür boyu sürecek bir acıya sebep olan Zehra Kınık hala tutuklanmadı. Ben bu acıyı yaşarken bu kadın evinde ailesiyle vakit geçirecek. Belki yine aracıyla gezip gününü gün edecek. Sizin yargınız da adaletiniz de yerin dibine batsın!” ifadelerini kullandı.