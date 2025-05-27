Zehra Kınık’ın Kazada Öldürdüğü Batın Barlasçeki'nin Annesinden Tepki: “Yere Batsın Adaletiniz”
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.
“Asli kusurlu” raporuna rağmen tutuksuz yargılanan ve 5 yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek olan Zehra Kınık’na anne Hasret Doğan tepki gösterdi.
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Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın yargılandığı davada karar açıklanmıştı.
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Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.
Hatice Doğan’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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