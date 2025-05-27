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Zehra Kınık’ın Kazada Öldürdüğü Batın Barlasçeki'nin Annesinden Tepki: “Yere Batsın Adaletiniz”

Zehra Kınık’ın Kazada Öldürdüğü Batın Barlasçeki'nin Annesinden Tepki: “Yere Batsın Adaletiniz”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.05.2025 - 20:52

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

“Asli kusurlu” raporuna rağmen tutuksuz yargılanan ve 5 yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek olan Zehra Kınık’na anne Hasret Doğan tepki gösterdi.

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Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın yargılandığı davada karar açıklanmıştı.

Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın yargılandığı davada karar açıklanmıştı.

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Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

“Benin oğlum sonsuza kadar bu dünyada olmayacak” diyen acılı anne, “Bu kadar büyük bir acıya, ömür boyu sürecek bir acıya sebep olan Zehra Kınık hala tutuklanmadı. Ben bu acıyı yaşarken bu kadın evinde ailesiyle vakit geçirecek. Belki yine aracıyla gezip gününü gün edecek. Sizin yargınız da adaletiniz de yerin dibine batsın!” ifadelerini kullandı.

Hatice Doğan’ın paylaşımı 👇

Hatice Doğan’ın paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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