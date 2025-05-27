Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e Ekrem İmamoğlu Tepkisi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğini yaptığı Sosyalist Enternasyonal toplantısı için İstanbul’a gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek vermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e, “Dost bildiklerimiz” diye tepki gösterdi.
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İstanbul’da düzenlenen ‘Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na Ekrem İmamoğlu damga vurmuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Free İmamoğlu” pankartı için Pedro Sanchez’e tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Lan arkadaş bi de şöyle lider pozları yok mu sanki gücü İspanya ya yetecek kimi tehdit ediyon kiminle dalga geciyon
Birileri Türkiye ve dünyayı AKP kongrelerinden ibaret zannetmeye devam ederse hem kendilerine hem de ülkeye yazık edecekler.
Reyiz, adamların dedeleri "Reconquista"yı başarmışlar. Çok da sert konuşmasan mı acaba?