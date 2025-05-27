Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e Ekrem İmamoğlu Tepkisi

Kendileriyle ile ana muhalefet arasındaki dev vizyon farkını ortaya koymak için ziyadesiyle kafi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin ana muhalefet partisi şeklen mevcuttur. Ancak ruhen ve fiilen münhaldir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik durumlara düşürüyor. Ne dünyadan ve bölgeden haberi var ne de Türkiye'yi tanıyor. Biz onun yanlışlarını gaflarını düzeltmekten usandık ancak o bunlara her gün yeni bir yenisini daha eklemekten bıkmadı. Hadi bunları acemiliğine veriyor, hoş görüyoruz. Ama aralarında bizim de dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde süklüm püklüm yalvarmasını açıkçası izah edemiyoruz. Halbuki o dost bildiklerimiz nedir bu işin aslı diye şahsıma soruyor. Ben de kendilerine anlatıyorum. O da şok oluyor. Fakat daha sonra toplantıda bakıyorum ki o da önüne bir ufak tablo koymuş. Onunla birilerine cevap veriyor' ifadelerini kullandı.