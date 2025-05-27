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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e Ekrem İmamoğlu Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e Ekrem İmamoğlu Tepkisi

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.05.2025 - 18:23

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğini yaptığı Sosyalist Enternasyonal toplantısı için İstanbul’a gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e, “Dost bildiklerimiz” diye tepki gösterdi.

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İstanbul’da düzenlenen ‘Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na Ekrem İmamoğlu damga vurmuştu.

İstanbul’da düzenlenen ‘Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na Ekrem İmamoğlu damga vurmuştu.

Toplantıya katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de pankartla Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Free İmamoğlu” pankartı için Pedro Sanchez’e tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Free İmamoğlu” pankartı için Pedro Sanchez’e tepki gösterdi.

Kendileriyle ile ana muhalefet arasındaki dev vizyon farkını ortaya koymak için ziyadesiyle kafi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin ana muhalefet partisi şeklen mevcuttur. Ancak ruhen ve fiilen münhaldir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik durumlara düşürüyor. Ne dünyadan ve bölgeden haberi var ne de Türkiye'yi tanıyor. Biz onun yanlışlarını gaflarını düzeltmekten usandık ancak o bunlara her gün yeni bir yenisini daha eklemekten bıkmadı. Hadi bunları acemiliğine veriyor, hoş görüyoruz. Ama aralarında bizim de dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde süklüm püklüm yalvarmasını açıkçası izah edemiyoruz. Halbuki o dost bildiklerimiz nedir bu işin aslı diye şahsıma soruyor. Ben de kendilerine anlatıyorum. O da şok oluyor. Fakat daha sonra toplantıda bakıyorum ki o da önüne bir ufak tablo koymuş. Onunla birilerine cevap veriyor' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cindirella Man

Lan arkadaş bi de şöyle lider pozları yok mu sanki gücü İspanya ya yetecek kimi tehdit ediyon kiminle dalga geciyon

Bozkurt

Birileri Türkiye ve dünyayı AKP kongrelerinden ibaret zannetmeye devam ederse hem kendilerine hem de ülkeye yazık edecekler.

SeuS

Reyiz, adamların dedeleri "Reconquista"yı başarmışlar. Çok da sert konuşmasan mı acaba?