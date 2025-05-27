Papara Yasaklandı mı, Çöktü mü? 27 Mayıs Salı Günü Papara Neden Açılmıyor?
Papara, Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslı bir ödeme kuruluşu olarak hizmet veriyordu. Papara'ya 27 Mayıs tarihinde kayyum atandı. Yaşanan olayın ardından bazı kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşadı. Papara'ya 27 Mayıs tarihinde girmeye çalışanlar giriş yapamadı. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunu sosyal medyada dile getirdi.
Peki Papara çöktü mü, yasaklandı mı? Papara neden açılmıyor?
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Papara Yasaklandı mı?
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27 Mayıs Papara Neden Açılmıyor, Çöktü mü?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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