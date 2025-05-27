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Papara Yasaklandı mı, Çöktü mü? 27 Mayıs Salı Günü Papara Neden Açılmıyor?

Papara Yasaklandı mı, Çöktü mü? 27 Mayıs Salı Günü Papara Neden Açılmıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 16:47

Papara, Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslı bir ödeme kuruluşu olarak hizmet veriyordu. Papara'ya 27 Mayıs tarihinde kayyum atandı. Yaşanan olayın ardından bazı kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşadı. Papara'ya 27 Mayıs tarihinde girmeye çalışanlar giriş yapamadı. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunu sosyal medyada dile getirdi.

Peki Papara çöktü mü, yasaklandı mı? Papara neden açılmıyor?

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Papara Yasaklandı mı?

Papara Yasaklandı mı?

Papara'nın yasaklandığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. BDDK tarafından lisanslı olarak hizmet veren kuruluşa 27 Mayıs tarihinde kayyum atandı. Fakat Papara'nın kapandığına dair bir açıklama bulunmuyor. Papara, şu anki bilgilere göre hizmet vermeye devam ediyor.

27 Mayıs Salı günü itibarıyla bazı Papara kullanıcıları ise uygulamaya girişte hata aldıklarını belirtiyor.

Papara'ya Ne Oldu?

Papara'ya 27 Mayıs tarihinde kayyum atandı. Salı günü Papara'ya operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı. Papara'nın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı, şirketin ve sahibinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Papara şirketine de kayyum atandı.

27 Mayıs Papara Neden Açılmıyor, Çöktü mü?

27 Mayıs Papara Neden Açılmıyor, Çöktü mü?

Papara kullanıcıları 27 Mayıs günü platforma girerken hata aldıklarını belirtiyor. Açılan ekranda 'İçerikler yüklenirken bir hata oluştu.'' uyarısı çıkıyor. Papara erişim sıkıntısına dair şirketten bir açıklama yapılmadı. Papara uygulaması kullanıma kapatılmadı ancak erişim sıkıntıları yaşanıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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