Papara Yasaklandı mı, Çöktü mü? 27 Mayıs Salı Günü Papara Neden Açılmıyor?

Papara'nın yasaklandığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. BDDK tarafından lisanslı olarak hizmet veren kuruluşa 27 Mayıs tarihinde kayyum atandı. Fakat Papara'nın kapandığına dair bir açıklama bulunmuyor. Papara, şu anki bilgilere göre hizmet vermeye devam ediyor.

27 Mayıs Salı günü itibarıyla bazı Papara kullanıcıları ise uygulamaya girişte hata aldıklarını belirtiyor.

Papara'ya Ne Oldu?

Papara'ya 27 Mayıs tarihinde kayyum atandı. Salı günü Papara'ya operasyon düzenlendiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı. Papara'nın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı, şirketin ve sahibinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Papara şirketine de kayyum atandı.