Papara Kimin? Ahmet Faruk Karslı Kimdir, Serveti Ne Kadar?
Papara, Türkiye merkezli para ve ödeme hizmetleri uygulamasıdır. 2016 yılında kurulan Papara, 2021 yılından itibaren Mastercard, Visa, Troy ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi olmuştur. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Papara'ya 27 Mayıs tarihinde ise kayyum atandı. Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi ve Papara'nın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı.
Peki Papara'nın sahibi kimdir, serveti ne kadar?
Ahmet Faruk Karslı kimdir?
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Papara'nın Sahibi Kimdir?
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Ahmet Faruk Karslı Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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