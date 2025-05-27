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Papara Kimin? Ahmet Faruk Karslı Kimdir, Serveti Ne Kadar?

Papara Kimin? Ahmet Faruk Karslı Kimdir, Serveti Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 10:25

Papara, Türkiye merkezli para ve ödeme hizmetleri uygulamasıdır. 2016 yılında kurulan Papara, 2021 yılından itibaren Mastercard, Visa, Troy ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi olmuştur. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Papara'ya 27 Mayıs tarihinde ise kayyum atandı. Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi ve Papara'nın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı.

Peki Papara'nın sahibi kimdir, serveti ne kadar? 

Ahmet Faruk Karslı kimdir?

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Papara'nın Sahibi Kimdir?

Papara'nın Sahibi Kimdir?

Papara'nın sahibi ve kurucusu Ahmet Faruk Karslıdır. Karslı, 2016 yılında İlker Diker ile ortak olmuştur. Papara'nın İstanbul'da dört, Ankara'da ise bir temsilciliği bulunur.

Papara Nedir?

Papara, Türkiye merkezli elektronik para ve ödeme hizmetleri uygulamasıdır. Şirket 2016'nın Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yetkili lisans almıştır. Papara, yıllar içerisinde yaygınlaşmış ve yaklaşık 22 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Papara uygulamasında genel olarak bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Papara Hangi Bankanın?

Papara, herhangi bir bankaya değildir. Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslıdır.

Ahmet Faruk Karslı Kimdir?

Ahmet Faruk Karslı Kimdir?

Ahmet Faruk Karslı, Papara'nın kurucusu ve CEO'sudur. Karslı, henüz gençlik yıllarında girişimcilik dünyasına adım atmıştır. Karslı, hukuk fakültesi mezunudur ve avukattır. 

Ahmet Faruk Karslı, 2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kurmuş ve 2020-2022 yılları arasında Papara CEO’su olarak görev yapmıştır. Karslı, 2025 yılının Şubat ayından itibaren yeniden Papara'nın CEO'luk görevini üstlenmiştir. 

27 Mayıs tarihinde ise Papara'ya kayyum atanmış ve Ahmet Faruk Karslı hakkında gözaltı kararı alınmıştır. 

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Ahmet Faruk Karslı'nın Serveti Ne Kadar?

Ahmed Faruk Karslı'nın kişisel serveti hakkında bir açıklama bulunmuyor. Ancak Papara ve PPR Holding ile Ahmet Faruk Karslı'nın milyon dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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