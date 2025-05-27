Papara Kimin? Ahmet Faruk Karslı Kimdir, Serveti Ne Kadar?

Papara'nın sahibi ve kurucusu Ahmet Faruk Karslıdır. Karslı, 2016 yılında İlker Diker ile ortak olmuştur. Papara'nın İstanbul'da dört, Ankara'da ise bir temsilciliği bulunur.

Papara Nedir?

Papara, Türkiye merkezli elektronik para ve ödeme hizmetleri uygulamasıdır. Şirket 2016'nın Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yetkili lisans almıştır. Papara, yıllar içerisinde yaygınlaşmış ve yaklaşık 22 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Papara uygulamasında genel olarak bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Papara Hangi Bankanın?

Papara, herhangi bir bankaya değildir. Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslıdır.