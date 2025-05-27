onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avrupa’da Zirvedeyiz! Avrupa’da Haftalık Çalışma Saati En Yüksek Ülke Türkiye Oldu

Avrupa’da Zirvedeyiz! Avrupa’da Haftalık Çalışma Saati En Yüksek Ülke Türkiye Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.05.2025 - 17:56

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre Türkiye, haftalık 43,1 saat ile Avrupa’da haftalık çalışma saati en yüksek ülke oldu.

Avrupa’da haftalık 31,1 saat çalışan Hollanda ise en az haftalık çalışma saatine sahip ülke oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eurostat, 20-64 yaş arasında çalışanlar arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınlandı.

Eurostat, 20-64 yaş arasında çalışanlar arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınlandı.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin haftalık çalışma saati ortalaması 36 saat olarak belirlendi. Hollanda, haftalık 31,1 saat ile Avrupa’da en az haftalık çalışma saatine sahip ülke oldu.

Hollanda’yı, 33,9 haftalık çalışma saati ile Danimarka, Almanya ve Avusturya takip etti.

Avrupa Birliği’ne bağlı Yunanistan ise haftalık 39,8 ile birlikteki en yüksek rakama ulaşan ülke oldu.

Avrupa’da haftalık çalışma saati en yüksek ülke Türkiye oldu.

Avrupa’da haftalık çalışma saati en yüksek ülke Türkiye oldu.

Eurostat’ın yayınladığı verilerde Türkiye, haftalık 43,1 saatlik çalışma ile zirvede yer aldı. 

Türkiye’yi 41,3 saat ile Sırbistan, 39,8 saat ile Yunanistan ve 39 saat ile Bulgaristan takip etti.

Eurostat verilerinde Rusya, Ukrayna, Bosna-Hersek, Makedonya gibi ülkelerin verileri ise yer alamdı.

Eurostat’ın yayınladığı haftalık çalışma saatleri verileri 👇

Eurostat’ın yayınladığı haftalık çalışma saatleri verileri 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
umut62

coğrafya kaderdir işte modern kölelik

Ruzgar cenk

Hahhaha genelde günde 12 saatten fazla çalışıyoruz üstüne üstün genelde izinlerde iptal oluyor biz her halde dünya üzerinde en çok çalışan halk olabiliriz ka... Devamını Gör

SAYGIN ADAM

En fazla calisma saati buna mukabil en az ücret verilen ülke siralamasinda da en yukaridayiz...Belkide Ruanda bile bizden ilerde...