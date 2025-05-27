Avrupa’da Zirvedeyiz! Avrupa’da Haftalık Çalışma Saati En Yüksek Ülke Türkiye Oldu
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre Türkiye, haftalık 43,1 saat ile Avrupa’da haftalık çalışma saati en yüksek ülke oldu.
Avrupa’da haftalık 31,1 saat çalışan Hollanda ise en az haftalık çalışma saatine sahip ülke oldu.
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Eurostat, 20-64 yaş arasında çalışanlar arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınlandı.
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Avrupa’da haftalık çalışma saati en yüksek ülke Türkiye oldu.
Eurostat’ın yayınladığı haftalık çalışma saatleri verileri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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coğrafya kaderdir işte modern kölelik
Hahhaha genelde günde 12 saatten fazla çalışıyoruz üstüne üstün genelde izinlerde iptal oluyor biz her halde dünya üzerinde en çok çalışan halk olabiliriz ka... Devamını Gör
En fazla calisma saati buna mukabil en az ücret verilen ülke siralamasinda da en yukaridayiz...Belkide Ruanda bile bizden ilerde...