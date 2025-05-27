Avrupa’da Zirvedeyiz! Avrupa’da Haftalık Çalışma Saati En Yüksek Ülke Türkiye Oldu

Avrupa Birliği üye ülkelerinin haftalık çalışma saati ortalaması 36 saat olarak belirlendi. Hollanda, haftalık 31,1 saat ile Avrupa’da en az haftalık çalışma saatine sahip ülke oldu.

Hollanda’yı, 33,9 haftalık çalışma saati ile Danimarka, Almanya ve Avusturya takip etti.

Avrupa Birliği’ne bağlı Yunanistan ise haftalık 39,8 ile birlikteki en yüksek rakama ulaşan ülke oldu.