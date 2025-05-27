Şükriye Aci'nin Eski Avukatı Burak Erden Kendisini Hedef Alan Özer Aci'nin Avukatı Hakkında İlk Kez Konuştu

'Bugün TV100’de yayınlanan ve merhum Oğuz Murat Aci’nin kıymetli babası Özer Bey ile Av. Hacı Orhan’ın katıldığı yayın hakkında cevap hakkı doğması sebebiyle açıklamamdır.

Şimdiye kadar ben, meslek onurunu ve Avukatlık Meslek Kanunu’nu gözeterek sustum. Ancak artık kamuoyuna ve Şükriye Aci Hanımefendi’ye karşı sorumluluğum gereği bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur.

Kadına, gençliğe ve hukuka dair bu kadar çarpık fikrin aynı yayında toplanması, ancak kültürel bir krizle açıklanabilir. Bugün ekranlardan izlediğimiz, adalet duygusundan değil; erkeklik kültünden, kadını itibarsızlaştırma refleksinden ve kişisel hayal kırıklıklarının örgüsünden ibarettir.'