Şükriye Aci'nin Eski Avukatı Burak Erden Kendisini Hedef Alan Özer Aci'nin Avukatı Hakkında İlk Kez Konuştu
Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Oğuz Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin şikayetinin vazgeçmesinin ardından Aci Ailesi ile eş Şükriye Aci karşı karşıya geldi. Baba Özer Aci'nin avukatı Hacı Orhan'ın eski ortağı ve Şükriye Aci'nin eski avukatı Burak Erden ile ilgili iddialarından sonra bugün Burak Erden'den cevap açıklaması ile geldi. Detaylar içeriğimizde 👇
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Türkiye aylardır bu konuyu konuşuyor. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un gerçekleştirdiği kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'ye kaçmış, ardından ehliyetsiz sürücü Amerika'da tutuklanmıştı.
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Şükriye Aci'nin "kan parası" aldığı iddialarından ve şikayetinden vazgeçmesinin ardından Oğuz Aci'nin ailesi ile Şükriye Aci arasında gerilim yaşandı.
Dün TV100'e katılan baba Özer Aci ve avukat Hacı Orhan, Bülent Cihantimur'un para teklifi için Şükriye Aci'nin eski avukatı Burak Erden'in aracı olduğunu iddia etti.
"Basına ve kamuoyuna"
"Kadın meslektaşlarıma açık bir çağrıda bulunuyorum:"
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"Baskın basanındır zihniyetinin tezahürü"
"Çalışan değil, ortağım"
"Şükriye Aci'nin paraya ihtiyacı yoktu ama saygıya ihtiyacı vardı"
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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Rezalet bir zihniyet her yerde aynı! Adam kalkıp torunum ve gelinim iyi şartlarda yaşasınlar dava da sürsün demek yerine pastadan alamadığı payın derdine düş... Devamını Gör
anne baba da paranın peşinde kadın parayı alarak iyi yapmış zaten ülkede adalet yok ölenle de ölünmüyor kimse boş yapmasın şimdi herkes alırdı o parayı.
Odemeyi dolar mi yoksa saygi olarak mi aldi acaba