Deniz Zeyrek AKP’li 3 Belediyedeki Yolsuzluk İddiasını Anlattı: "Ben İBB Soruşturmasına Neden İnanayım"

“AK Parti’ye yolsuzluk serbest mi?” diyen Deniz Zeyrek, Fatih Belediyesi’nin öğrenci yurdu için bir şirkete verilen arsaya otel yapıldığını, Bahçelievler Belediyesi’nin yaptığı çöp ihalesinde araçların yıllık olarak 12 milyon liralık ihale ile alındığını ve Bayrampaşa Belediyesi’ndeki “bankamatik memurlarını” anlattı.