Deniz Zeyrek AKP’li 3 Belediyedeki Yolsuzluk İddiasını Anlattı: "Ben İBB Soruşturmasına Neden İnanayım"
Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube üzerinden yaptığı yayında AKP’li Fatih, Bahçelievler ve Bayrampaşa belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını anlattı ve “AK Parti’ye yolsuzluk serbest mi?” yorumunda bulundu.
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Deniz Zeyrek’in AKP’li belediyelerle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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