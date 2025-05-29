onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Deniz Zeyrek AKP’li 3 Belediyedeki Yolsuzluk İddiasını Anlattı: "Ben İBB Soruşturmasına Neden İnanayım"

Deniz Zeyrek AKP’li 3 Belediyedeki Yolsuzluk İddiasını Anlattı: "Ben İBB Soruşturmasına Neden İnanayım"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2025 - 11:05

Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube üzerinden yaptığı yayında AKP’li Fatih, Bahçelievler ve Bayrampaşa belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını anlattı ve “AK Parti’ye yolsuzluk serbest mi?” yorumunda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deniz Zeyrek’in AKP’li belediyelerle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Zeyrek’in AKP’li belediyelerle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti’ye yolsuzluk serbest mi?” diyen Deniz Zeyrek, Fatih Belediyesi’nin öğrenci yurdu için bir şirkete verilen arsaya otel yapıldığını, Bahçelievler Belediyesi’nin yaptığı çöp ihalesinde araçların yıllık olarak 12 milyon liralık ihale ile alındığını ve Bayrampaşa Belediyesi’ndeki “bankamatik memurlarını” anlattı.

Deniz Zeyrek'in açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın