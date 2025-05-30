Yaz Sıcağı Gitmemek Üzere Geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen Uyardı: ''Sıcaklık 35 Dereceyi Geçecek''

''İstanbul'da yağışlar çok kuvvetli olmasa da, Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Çankırı ve Ankara’da hafta sonunda yağışlar sürecek. Ancak esas dikkat çekmek istediğim konu, önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’yi etkileyecek yeni bir atmosferik durum.Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla artacak. İstanbul’da bugün 23-24 derece civarında olan sıcaklık, pazartesiden itibaren 26-27 dereceye, hafta sonuna doğru ise 30 derecenin üzerine çıkacak.''