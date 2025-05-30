Yaz Sıcağı Gitmemek Üzere Geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen Uyardı: ''Sıcaklık 35 Dereceyi Geçecek''
Kurban Bayramı'nda kavrulacağız. Türkiye genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, ''İstanbul’da bugün 23-24 derece civarında olan sıcaklık, pazartesi gününden itibaren 26-27 dereceye, hafta sonuna doğru ise 30 derecenin üzerine çıkacak'' dedi.
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Kurban Bayramı ile birlikte bunaltıcı sıcaklıklar da geldi.
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''Yaz sıcağı geliyor'' diyerek haber veren Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:
Kurban Bayramı tatili 5 Haziran’da başlıyor (Arife Günü) ve 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde devam ediyor. Bu tarihlerde Türkiye genelinde sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Özellikle İzmir ve Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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