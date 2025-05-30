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Yaz Sıcağı Gitmemek Üzere Geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen Uyardı: ''Sıcaklık 35 Dereceyi Geçecek''

Yaz Sıcağı Gitmemek Üzere Geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen Uyardı: ''Sıcaklık 35 Dereceyi Geçecek''

Kurban Bayramı Orhan Şen
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 16:15

Kurban Bayramı'nda kavrulacağız. Türkiye genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, ''İstanbul’da bugün 23-24 derece civarında olan sıcaklık, pazartesi gününden itibaren 26-27 dereceye, hafta sonuna doğru ise 30 derecenin üzerine çıkacak'' dedi.

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Kurban Bayramı ile birlikte bunaltıcı sıcaklıklar da geldi.

Kurban Bayramı ile birlikte bunaltıcı sıcaklıklar da geldi.

''Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak?'' sorusuna CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yanıt geldi.

Şen, İstanbul’da sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını söyleyerek yurttaşı güneş çarpmasına karşı uyardı.

''Yaz sıcağı geliyor'' diyerek haber veren Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

''Yaz sıcağı geliyor'' diyerek haber veren Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

''İstanbul'da yağışlar çok kuvvetli olmasa da, Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Çankırı ve Ankara’da hafta sonunda yağışlar sürecek. Ancak esas dikkat çekmek istediğim konu, önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’yi etkileyecek yeni bir atmosferik durum.Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla artacak. İstanbul’da bugün 23-24 derece civarında olan sıcaklık, pazartesiden itibaren 26-27 dereceye, hafta sonuna doğru ise 30 derecenin üzerine çıkacak.''

Kurban Bayramı tatili 5 Haziran’da başlıyor (Arife Günü) ve 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde devam ediyor. Bu tarihlerde Türkiye genelinde sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Özellikle İzmir ve Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak.

Kurban Bayramı tatili 5 Haziran’da başlıyor (Arife Günü) ve 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde devam ediyor. Bu tarihlerde Türkiye genelinde sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Özellikle İzmir ve Antalya gibi sahil şehirlerinde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak.

İstanbul’da da bayram süresince sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak. Genel olarak bayram boyunca Türkiye’de yağış beklenmiyor. Hava açık ve sıcaklıklar yüksek olacak. Sadece bayramın 3. ve 4. günlerinde güney bölgelerde sıcaklıklar 3-4 derece azalabilir. Ancak bu düşüşle bile sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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