İstanbul'da Yaz Sezonu Açılıyor: Plaj Giriş Ücretleri Belli Oldu

Yaz sonunda geldi. İstanbul'da plajlar sezona hazır hale getirildi. Ancak akıllara takılan tek bir soru var. Plaj ücretleri ne kadar oldu? Geçtiğimiz yıl plaj ücretleri cep yakmıştı. Bu yılda aynısı olacak mı? diye korku başladı. Herkesin aklındaki soruya yanıt geldi. İstanbul'da deniz keyfinin ücreti belli oldu.