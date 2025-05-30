İstanbul'da Yaz Sezonu Açılıyor: Plaj Giriş Ücretleri Belli Oldu
Yaz sonunda geldi. İstanbul'da plajlar sezona hazır hale getirildi. Ancak akıllara takılan tek bir soru var. Plaj ücretleri ne kadar oldu? Geçtiğimiz yıl plaj ücretleri cep yakmıştı. Bu yılda aynısı olacak mı? diye korku başladı. Herkesin aklındaki soruya yanıt geldi. İstanbul'da deniz keyfinin ücreti belli oldu.
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Haziran ayının ilk haftasında açılması planlanan birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri açıklandı.
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Şile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlar ise 800 liraya kadar çıkabiliyor.
Özel işletmelerin bulunduğu Büyükada ve Heybeliada’da, giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayıp hafta sonu bin 500 TL’ye kadar yükseliyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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