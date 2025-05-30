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İstanbul'da Yaz Sezonu Açılıyor: Plaj Giriş Ücretleri Belli Oldu

İstanbul'da Yaz Sezonu Açılıyor: Plaj Giriş Ücretleri Belli Oldu

Şile plaj ücretleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 15:19

Yaz sonunda geldi. İstanbul'da plajlar sezona hazır hale getirildi. Ancak akıllara takılan tek bir soru var. Plaj ücretleri ne kadar oldu? Geçtiğimiz yıl plaj ücretleri cep yakmıştı. Bu yılda aynısı olacak mı? diye korku başladı. Herkesin aklındaki soruya yanıt geldi. İstanbul'da deniz keyfinin ücreti belli oldu.

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Haziran ayının ilk haftasında açılması planlanan birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri açıklandı.

Haziran ayının ilk haftasında açılması planlanan birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri açıklandı.

Şile, Florya, Sarıyer, Kilyos, Büyükada ve Heybeliadaki plajların giriş ücretleri belli oldu.

Şile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlar ise 800 liraya kadar çıkabiliyor.

Şile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlar ise 800 liraya kadar çıkabiliyor.

Adalar'da da plaj sezonu 31 Mayıs-1 Haziran itibarıyla başlıyor, giriş ücretleri 600 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar yükseliyor.

Özel işletmelerin bulunduğu Büyükada ve Heybeliada’da, giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayıp hafta sonu bin 500 TL’ye kadar yükseliyor.

Özel işletmelerin bulunduğu Büyükada ve Heybeliada’da, giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayıp hafta sonu bin 500 TL’ye kadar yükseliyor.

Bazı plajlarda bu ücret içeride kullanılabilecek harcama limiti olarak belirleniyor.

Kilyos’ta da sezonun haziran ayının ikinci haftası açılması planlanıyor. Günlük giriş fiyatları hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL.

Sarıyer'de 1 Haziran’da sezonu açmaya hazırlanan işletmeler, giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu 800 TL olarak belirledi.

Son olarak Florya'da İBB'ye ait plajda geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti bu yıl 120 TL olarak belirlendi. Şile'de Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi halk plajlarında denize ücretsiz girilebiliyor. Özel işletmelerde ise giriş ücretleri 300 TL’den başlayıp 800 TL’ye kadar yükseliyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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futboltopu20

kamulaştırılmalı

ayzin

Şahlanıyoruz (:

futboltopu20

😡😡😡😡