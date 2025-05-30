onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Suç Makinesi Çıktı! İETT Otobüsünde Taciz İddiası: Kendisini Tokatlayıp Şoföre Saldırdı

Suç Makinesi Çıktı! İETT Otobüsünde Taciz İddiası: Kendisini Tokatlayıp Şoföre Saldırdı

Taciz Öğrenci iett otobüsü
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.05.2025 - 14:23

İstanbul'un Kartal ilçesinde İETT otobüsündeki 47 yaşındaki yolcu Doğuş Ş'nin iki öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine şoför, kapıları açmayarak şüphelinin otobüsten inmesini engelledi. Duruma sinirlenen şüpheli, küfürler ederek  şoföre ve yolculara saldırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taciz skandalında adı geçen Doğuş Ş.’nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Taciz skandalında adı geçen Doğuş Ş.’nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kartal ilçesindeki Uğur Mumcu-Yakacık seferini yapan 134 YK numaralı İETT otobüsünde, iki öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli ortalığı birbirine kattı.

İddiaya göre, 17 yaşındaki E.E. ve B.E. adlı iki öğrenci, otobüste kendilerine fiziksel tacizde bulunan şüpheliyi bağırarak ifşa etti. Öğrencilerin çığlıkları üzerine otobüs şoförü hemen kapıları kilitleyerek şüphelinin araçtan inmesini engelledi ve polis ekiplerine haber verdi.

Polisin geldiğini duyan şüpheli çılgına döndü. Şüpheli önce öfkesini kapıları kitleyen otobüs şoförüne gösterdi. Daha sonra da kendisini tokatlayıp küfürler savuran şüpheli, yolculara da saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polisin geldiğini duyan şüpheli çılgına döndü. Şüpheli önce öfkesini kapıları kitleyen otobüs şoförüne gösterdi. Daha sonra da kendisini tokatlayıp küfürler savuran şüpheli, yolculara da saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının adının 47 yaşındaki Doğuş Ş. olduğu ve bir su deposunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Doğuş Ş.’nin daha önce 'Tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Aile içi şiddet' suçlarından sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın