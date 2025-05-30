Suç Makinesi Çıktı! İETT Otobüsünde Taciz İddiası: Kendisini Tokatlayıp Şoföre Saldırdı

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının adının 47 yaşındaki Doğuş Ş. olduğu ve bir su deposunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Doğuş Ş.’nin daha önce 'Tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Aile içi şiddet' suçlarından sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.