Suç Makinesi Çıktı! İETT Otobüsünde Taciz İddiası: Kendisini Tokatlayıp Şoföre Saldırdı
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Taciz skandalında adı geçen Doğuş Ş.’nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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Polisin geldiğini duyan şüpheli çılgına döndü. Şüpheli önce öfkesini kapıları kitleyen otobüs şoförüne gösterdi. Daha sonra da kendisini tokatlayıp küfürler savuran şüpheli, yolculara da saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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