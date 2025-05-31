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Soruşturmanın Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Etkin Pişmanlıktan Yararlandı

Soruşturmanın Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Etkin Pişmanlıktan Yararlandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.05.2025 - 10:22

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen ve Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına dayanak gösterilen Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi.

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Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık yasasından faydalanarak verdiği ifade, CHP'li belediyelere yeni bir operasyon dalgası başlattı.

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık yasasından faydalanarak verdiği ifade, CHP'li belediyelere yeni bir operasyon dalgası başlattı.

Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik beşinci dalga operasyonu yapıldı. Operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Aktaş'ın ifadesinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon düzenlendi.

Aktaş'ın ifadesinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon düzenlendi.

Aktaş'ın ifadesi, Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına dayanak oluştururken, bu gelişme sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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