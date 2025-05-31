Kayyum Atanmıştı! Papara Soruşturmasında Yeni Gelişme: 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.