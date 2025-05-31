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Kayyum Atanmıştı! Papara Soruşturmasında Yeni Gelişme: 11 Şüpheli Tutuklandı

Kayyum Atanmıştı! Papara Soruşturmasında Yeni Gelişme: 11 Şüpheli Tutuklandı

yasa dışı bahis
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.05.2025 - 09:50

Papara soruşturmasında gözaltına alınanlar hakkında karar verildi. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

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Soruşturma sonrası başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyuldu. Daha sonra şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı açıklanmıştı.

Soruşturma sonrası başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyuldu. Daha sonra şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı açıklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelininin ise adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Hakimlik, şüpheliler Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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