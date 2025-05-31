Kayyum Atanmıştı! Papara Soruşturmasında Yeni Gelişme: 11 Şüpheli Tutuklandı
Papara soruşturmasında gözaltına alınanlar hakkında karar verildi. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.
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Soruşturma sonrası başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyuldu. Daha sonra şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı açıklanmıştı.
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Operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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