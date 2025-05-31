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İstanbullular Dikkat: İstanbul Valiliği Bazı Metro İstasyonlarını Kapatma Kararı Aldı

İstanbullular Dikkat: İstanbul Valiliği Bazı Metro İstasyonlarını Kapatma Kararı Aldı

taksim Metro
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.05.2025 - 10:58

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü kapsamında yapılan çağrı sonrası İstanbul Valiliği Taksim'e çıkan metro istasyonlarını kapatılacağını açıkladı. Karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 15.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

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Metro yasağına saatler kaldı. Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim Meydanı polis barikatlarıyla ablukaya alındı. Bu hamlenin ardından bir karar da İstanbul Valiliği'nden geldi.

Metro yasağına saatler kaldı. Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim Meydanı polis barikatlarıyla ablukaya alındı. Bu hamlenin ardından bir karar da İstanbul Valiliği'nden geldi.

İstanbul Valiliği Taksim'e çıkan metro istasyonlarını kapatılacağını duyurdu.

Karar sonrası Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Karar sonrası Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

'İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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