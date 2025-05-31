İstanbullular Dikkat: İstanbul Valiliği Bazı Metro İstasyonlarını Kapatma Kararı Aldı
Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü kapsamında yapılan çağrı sonrası İstanbul Valiliği Taksim'e çıkan metro istasyonlarını kapatılacağını açıkladı. Karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 15.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metro yasağına saatler kaldı. Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim Meydanı polis barikatlarıyla ablukaya alındı. Bu hamlenin ardından bir karar da İstanbul Valiliği'nden geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karar sonrası Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın