onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ufak Stres Deyip Geçmeyin: Gün İçerisinde Yaşadığınız Stres Sizi Tüketiyor Olabilir

Ufak Stres Deyip Geçmeyin: Gün İçerisinde Yaşadığınız Stres Sizi Tüketiyor Olabilir

anksiyete
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.06.2025 - 19:25

Günlük hayatın yoğunluğu içinde karşılaştığımız küçük sorunlar çoğu zaman göz ardı ediliyor. Sabah işe yetişme telaşı, kaybolan anahtarlar, bitmeyen işler, evin dağınıklığı derken İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu küçük stres kaynakları zamanla zihinsel ve fiziksel sağlığımız üzerinde yıpratıcı etkiler oluşturabiliyor. Psikologlara göre, 'mikro stres' olarak adlandırılan bu tür durumlar birikerek vücutta kronik stres yanıtını tetikliyor ve uzun vadede ciddi sağlık problemlerine zemin hazırlayabiliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/ps...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük yaşamın temposu içinde sıkça karşılaştığımız küçük stres kaynaklarının, uzun vadede fiziksel ve psikolojik sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

Günlük yaşamın temposu içinde sıkça karşılaştığımız küçük stres kaynaklarının, uzun vadede fiziksel ve psikolojik sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

İngiltere merkezli psikolog Dr. Becky Spelman, önemsiz gibi görünen mikro streslerin, zamanla büyük bir stres yüküne dönüşerek bedensel ve zihinsel tükenmişliğe neden olabileceği konusunda uyardı.

"Anahtarınızı kaybetmek" sandığınızdan daha zararlı!

"Anahtarınızı kaybetmek" sandığınızdan daha zararlı!

Dr. Spelman’a göre anahtarların kaybolması, sabah işe geç kalma telaşı, TV kumandasını bulamamak gibi küçük çaplı sıkıntılar bile vücutta stres hormonlarını tetikliyor. Bu durumun uzun vadede bağışıklık sisteminden dikkat dağınıklığına kadar pek çok sorunu beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

“Tek başına önemsiz gibi görünen küçük stres faktörleri, birikerek büyük çaplı stresler kadar yıkıcı olabilir. Bu tür mikro stresler, dikkat dağınıklığına, tahammülsüzlüğe ve fiziksel yorgunluğa yol açabilir.”

Araştırmalar ne diyor?

TRIP adlı kuruluş tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre, mikro streslerin büyük yaşam olaylarından daha fazla zihinsel yıpranma yaratabildiği ortaya kondu. Araştırmaya katılan 2.000 kişinin %32’si evin dağınık olmasından, %30’u halıya bir şey dökülmesinden, %27’si ise TV kumandasının kaybolmasından stres yaşadığını belirtti.

“Günlük yaşam zaten yeterince stresli. Küçük olayların yarattığı gerilim biriktiğinde fark edilmeden büyük bir zihinsel yük oluşuyor. Bu nedenle kısa da olsa dinlenme aralıkları yaratmak oldukça önemli.”

“Günlük yaşam zaten yeterince stresli. Küçük olayların yarattığı gerilim biriktiğinde fark edilmeden büyük bir zihinsel yük oluşuyor. Bu nedenle kısa da olsa dinlenme aralıkları yaratmak oldukça önemli.”

Uzmanlara göre, küçük stres faktörlerinin etkisini azaltmak için yapılabilecek basit ama etkili yöntemler bulunuyor.

Kısa süreli bir oturma molası, sıcak bir içecek ya da basit bir yürüyüş bile mikro streslerin etkisini dengeleyebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın