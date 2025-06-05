Ufak Stres Deyip Geçmeyin: Gün İçerisinde Yaşadığınız Stres Sizi Tüketiyor Olabilir

Dr. Spelman’a göre anahtarların kaybolması, sabah işe geç kalma telaşı, TV kumandasını bulamamak gibi küçük çaplı sıkıntılar bile vücutta stres hormonlarını tetikliyor. Bu durumun uzun vadede bağışıklık sisteminden dikkat dağınıklığına kadar pek çok sorunu beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

“Tek başına önemsiz gibi görünen küçük stres faktörleri, birikerek büyük çaplı stresler kadar yıkıcı olabilir. Bu tür mikro stresler, dikkat dağınıklığına, tahammülsüzlüğe ve fiziksel yorgunluğa yol açabilir.”